Мнение: Next War: Vietnam

28.11.2020, 21:22, Разное

Приехала новая годнота из серии Next War. Ранее уже довелось активно приобщиться к варгеймам этой серии. Next War: Poland https://colonelcassad.livejournal.com/5189896.html и Next War: Korea https://colonelcassad.livejournal.com/5623540.html

Данные монстр-варгеймы моделируют современные локальные и глобальные конфликты на основе текущего боевого расписания вооруженных сил сторон на рассматриваемых театрах (в данном случае это актуальные составы армий КНР, Вьетнама, США и ряда региональных государств), предлагая различные сценарии – от локальных операций до полномасштабной войны с применением ядерного оружия и всей возможной номенклатуры наземных, морских и воздушных вооружений. Итак, после сражений за "Коридор", борьбы за Прибалтику, обходных маневров к востоку от Сеула, подъехали сценарии рассматривающие гипотетический военный конфликт между КНР и Вьетнамом, отсылающий нас к вьетнамо-китайской войне 1979 года и текущему конфликту вокруг островов в Южно-Китайском море и архипелага Спратли. Предлагаются различные сценарии и вариации этого конфликта, в том числе и с вовлечением США.

При наличии Next War: Taiwan (моделирующей силовое возвращение Тайваня в родную гавань) есть возможность развивать сразу две операции одновременно на 4 картах и двух полноразмерных ТВД.

Как получится полноценно сыграть пару партий, отпишу о впечатлениях и подробностях. Как правило, моделируемые в данной серии конфликты и их сценарии, позволяют понять некоторые неочевидные детали о проблематике конкретного ТВД, причем за обе стороны.

Как показали партии в другие игры серии, варгеймы от Митчелла Лэнда весьма неплохо сбалансированы (дядька пилит подобные проекты еще с 90х).

Разумеется, порог вхождения в подобные игры крайне высок – они сами по себе достаточно сложны + выпускаются на английском + требуют большого кол-ва времени. Партии могут идти до 8-10 часов в среднем, а то и больше. Плюс сами варгеймы возят из США, так что стоят они недешево.

Но разобравшись в одной, потом гораздо проще вникнуть в прочие и начинаешь просто получать удовольствие от процесса.



За поставки годноты как обычно спасибо http://prowargames.ru/

Как выглядит в процессе: