Археологи обнаружили в Антарктиде древние останки огромного пингвина

28.11.2020, 21:16, Разное

Флора и фауна Антарктиды исследуется учеными из разных стран много лет, ведь на покрытом льдом континенте очень мало обитателей и данные о них весьма скудны. Археологи обнаружили на территории острова Сеймур древние останки огромного пингвина, принадлежащего к роду Palaeeudyptes klekowskii.

Найденный артефакт представляет собой плюсневую кость, с помощью которой специалисты смогли смоделировать предположительные размеры птицы, обитавшей на самом южном континенте Земли около 37 миллионов лет назад. Представитель Palaeeudyptes klekowskii весил до 120 кг, а его рост достигал шести футов (2 метра).

Эоценовый гигант благодаря крупным размерам тела мог пребывать без воздуха под водой до 40 минут, что существенно превышает возможности его современных сородичей. Древний пингвин отличался длинным и сильным клювом, что облегчало охоту на больших рыб.