Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на сутки

28.11.2020, 21:10, Новости дня

Запуск спутника ОАЭ на российской ракете «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, запланированный на 29 ноября, состоится 30 ноября, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В Гвианском космическом центре принято решение на продолжение подготовки и пуск ракеты-носителя 30 ноября в 4.33 мск», – написал Рогозин в Twitter.

Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что запуск «Союза» с космодрома Куру переносится на 30 ноября, либо 1 декабря. Позже глава Роскосмоса опроверг эту информацию.

Во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Для его замены была доставлена новая деталь из России. Неисправность в дальнейшем подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Однако он отметил, что неисправная деталь, допущена к запуску с космодрома.

Российская ракета должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».