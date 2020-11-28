В Пентагоне объяснили отправку авианосца в Персидский залив

28.11.2020, 21:10, Новости дня

Атомный авианосец США Nimitz отправился в Персидский залив для обеспечения дополнительного оборонительного потенциала во время вывода американских войск из Афганистана и Ирака, сообщили в Пентагоне.

«Министерство обороны получило от президента распоряжение сократить численность американских военнослужащих в Ираке и Афганистане. Во время процесса изменения расстановки сил министерство обороны посчитало целесообразным иметь в регионе дополнительный оборонительный потенциал на случай любых непредвиденных обстоятельств. В связи с этим Nimitz был отправлен в зону ответственности СЕНТКОМ (Центрального командования ВС США – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщили ТАСС в Пентагоне.

Там добавили, что принятые меры обеспечивают достаточный потенциал «для реагирования на любого рода угрозу и сдерживания любого противника от действий против войск [США] во время сокращения численности сил».

Напомним, авианосец ВМС США Nimitz был отправлен в Персидский залив. Передислокация авианосца связана с выводом войск США из Ирака и Афганистана, отмечали американские военные.