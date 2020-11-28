Мнение: Льготные дома для молодежи, квартирный контраст и строительство с помощью молотка

28.11.2020, 21:08, Разное

1. Государство осознало, что льготная ипотека привела к сильному росту цен на квартиры, что ожидаемо снизило доступность жилья. Теперь власти пытаются смягчить этот эффект, подстегнув спрос на загородную недвижимость. Мы уже обсуждали недавно распространение ипотеки на деревянное строительство. Теперь к этому добавятся ещё и льготные кредиты на частный сектор для молодёжи:

https://lenta.ru/news/2020/11/26/house/

Госкомпания «Дом.РФ» (носит статус единого института развития в жилищной сфере) запустит программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи в России. Об этом рассказал РБК гендиректор компании Виталий Мутко.

По его словам, на пилот программы будет выделено 300 миллионов рублей из прибыли компании, а кредиты будет выдавать банк «Дом.РФ».

Мутко рассказал, что пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре и продлится до 1 июля 2021 года. Программа предназначена для заемщиков не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5 процента. Лимиты так же будут аналогичными: 12 миллионов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 миллионов рублей в других регионах. При этом можно взять кредит на срок не более 20 лет, а первоначальный взнос должен быть не ниже 20 процентов. Программа будет распространяться только на покупку домов от застройщиков. В случае самостоятельного строительства частного дома заемщику нужно будет заключить договор с подрядной компанией.

2. Получил письмо от читателя:

Устал слушать про «бесплатные» квартиры в СССР. Моя бабушка, 1898 года рождения, многие годы работавшая заведующей отделением крупнейшей больницы Москвы, «персональный пенсионер союзного значения», всю жизнь жила в Москве в коммуналках, и свою первую отдельную квартиру получила в… 1970 году, в возрасте 72 лет. Естественно, квартира была ведомственной.

Для контраста, я свою первую квартиру купил в 35 лет. Собственную. И уже выплатил за неё ипотеку.

3. Старая школа. Как раньше в США строили дома при помощи одного топора:



https://www.youtube.com/watch?v=4uarkKxJkZs