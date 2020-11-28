 

В оккупированной Горловке прогремели взрывы, погибли 12 российских военнослужащих – журналист

28.11.2020, 21:02, Новости дня

В оккупированной Горловке Донецкой области произошла серия взрывов, жертвами которых стали российские военнослужащие. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил 28 ноября украинский журналист Андрей Цаплиенко.

“Мои источники сообщают, что в оккупированной Горловке на заводе “Энергомаш” произошло несколько мощных взрывов, в результате чего уничтожены зенитно-ракетные комплексы “Оса-АКМ” и боеприпасы к ним, сумма ущерба оценивается в $80 млн. Погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор ВС (вооруженных сил. – “ГОРДОН”) РФ”, – написал он.

По данным журналиста, в Горловку из Москвы отправилась специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ, она будет выяснять причины взрыва.

“На сегодняшний момент Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны. Украинская сторона проверяет эту информацию”, – утверждает Цаплиенко.

В штабе операции Объединенных сил агентству LIGA.net заявили, что “не уполномочены комментировать ситуацию на временно неподконтрольных территориях, а источники Цаплиенко могут быть и недостоверными”.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Ким Чен Ын, похоже, начнёт разговор с Байденом на языке ракет

30.06 / Песков ответил на вопрос о контактах между Россией и США по «сговору» с талибами

16.11 / Пашинян призвал военных из Карабаха решить вопрос со «скулящими под стенами»

25.06 / Европа впервые приняла научные данные от российского космического аппарата

28.10 / В РФ в сентябре выросли продажи иномарок с пробегом

02.07 / СК возбудил против экс-главы Клинского района дело о создании преступного сообщества

06.11 / Почтовая служба США нашла в Пенсильвании еще 1,7 тыс. бюллетеней

17.08 / Лукашенко стал персоной нон грата в Евросоюзе, Украина вызвала посла из Минска, под Киевом подожгли авто “Схем”. Главное за день

21.11 / Times – «ведут себя, как коммунисты» — польский премьер отчитал ЕС за авторитарное поведение

24.07 / Политика: Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска