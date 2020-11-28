 

Граждан Чехии будут бесплатно вакцинировать от коронавируса

28.11.2020, 21:02, Новости дня

Все жители Чехии получат возможность вакцинироваться от коронавируса SARS-CoV-2 бесплатно. Об этом министр здравоохранения страны Ян Блатны в эфире Česká televize 27 ноября. 

“Предполагается, что каждый будет вакцинирован бесплатно или за счет средств медицинского страхования”, – сказал он. 

По словам министра, вакцинация не будет обязательной, но государство уже начало рекламную кампанию. “COVID-19 исчезнет, если мы сделаем достаточно прививок”, – добавил Блатны. Он сказал, что министерство хочет охватить вакцинацией 70% населения. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Чехии, по данным минздрава страны на 28 ноября, заражение коронавирусом подтвердили у 517,7 тыс. человек, из них 437,4 тыс. выздоровели, 8 024 – умерли. 

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Великобритания заявила, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в выборы в 2019 году

12.09 / Верховная Рада пересмотрит постановление о местных выборах – Козак

26.08 / Администрация Трампа усилила защиту домов престарелых от пандемии COVID-19

05.08 / Адвокат заявил о слежке за Сафроновым с осени 2019 года

13.08 / Эксперт назвал возможные причины обысков в белорусских офисах Uber и «Яндекса»

11.09 / Госэкоинспекция рассматривает переезд части центрального аппарата в Кривой Рог – Малеваный

09.08 / Автоновости: Компания Volkswagen выпустит новый электрический пикап

29.07 / В Беларуси задержали политтехнолога Шклярова

10.07 / В Украине третьи сутки более 800 новых случаев инфицирования коронавирусом

31.10 / Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска