Мнение: Письмо: “Человека нельзя воспринимать как игрушку”

28.11.2020, 20:42, Разное

Здесь вот такой витьеватый виноградник в письме, что я прямо очаровалась.

nikki_nokki

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Буду благодарна попасть на разбор.

История, разбора которой я прошу, связана с оживлением ресурса любви, который у меня находился в полной отключке последние лет 7.

Мне 32, не замужем и не была, детей нет. Года с 2013 и до прошлого года я просидела в яме и в вакууме, сливалась по очереди во всех отношениях: в основном бегала за мужчинами, которым была не нужна.

И только сейчас – точнее с прошлого года – я стала видеть, что ресурс любви стал понемного оживать и приносить микроуспехи.

Эти маленькие перемены очень ценны для меня: никогда ничего не получалось и вот наконец хоть что-то стало получаться. Это даёт мне надежду, но в отношениях у меня настолько мало положительного опыта, что боюсь наломать дров.

Моя история связана с двумя мужчинами: оба предлагают мне отношения, а я не могу понять, с кем остаться.

Краткая предыстория для контекста:

В прошлом году моя профессиональная жизнь изменилась: я получила два очень интересных проекта, которые поглотили меня с головой и принесли резкий скачок дохода. Я буквально «влюбилась» в эти новые проекты и стала заниматься ими почти всё своё время.

Также в последние годы я участвую в разных мероприятиях: благодаря активности в соцсетях, работе с частными клиентами и всякому нетворкингу меня заметили в родном городе и стали приглашать спикером на разные мероприятия, консультантом для компаний и персон, контрактным специалистом на разные проекты и пр.

Плюс я веду групповые занятия по немецкому языку и там тоже много общаюсь и знакомлюсь.

Этим всем я активно занималась на протяжении прошлого года. Работы было столько, что я головы не поднимала от стола.

И именно в это время у меня стали появляться ухажёры.

Знакомилась в основном на работе: партнёры по проекту, какие-то люди с мероприятий, которые видели меня на сцене и прочее.

(Девушки, ну не называйте ухажерами знакомых мужчин, даже если они чуть-чуть флиртуют от галантности. Это очень вредно. Послушайте голос разума, а не короны)

На фоне всей этой активности активизировался один мой бывший – Н. Мы с Н. ровесники, его ОЗ примерно равна моей, но последний год я зарабатываю больше него и с экономикой у меня чуть получше.

Мы с Н. встречались несколько лет назад: тогда я была минусом в дисбалансе и адски сливалась ему. Это была очень болезненная история, пытаясь вылезти из которой, я начала читать ваш блог, применять что-то на практике.

(Н. онегин и ему всегда было горько и больно, что он не любил эту хорошую и влюбленную в него девушку)

Практика привела к тому, что с Н. случился камбэк, который я не вытянула, и он снова перетёк в плавное секс-онли. Н. звонил мне изредка и приглашал «посмотреть фильм». Сначала я таскалась к нему на «фильм», а потом выходя после этих свиданий, рыдала, что никому не нужна для серьёзных отношений, а только вот для таких встреч. Н. однако об этом не говорила.

(Это был не камбэк, просто Н. решил, что ему, одинокому мужчине, совсем не сложно иногда спать с этой любящей женшиной)

Ситуация с Н. резко изменилась в прошлом году, когда мне прилетели вот эти 2 проекта (веду их до сих пор). Я стала так занята, что мы перестали встречаться «на фильм». Плюс, я всё время говорила о работе, меня так всё это увлекало и засасывало, что я только об этом и думала. Наши встречи с Н. сошли на нет, разве что мы изредка гуляли в городе и беседовали.

И вот прошлой весной перед самым локдауном мы в очередной раз гуляли с Н. и он пригласил меня после прогулки к себе домой.

Тут я возьми, да и скажи: «Н., надоел ты уже! Женись на мне! Сколько можно? Четыре года меня знаешь и всё ни туда, ни сюда! Посмотри, я умная, я симпатичная, зарабатываю хорошо, на работе пропадаю, выносить мозг мне некогда. Что тебе ещё надо?».

Я это больше в шутку сказала, из какого-то дурацкого задора. Обидно всё-таки было, что мужчина только по гостям меня таскает, а серьёзного ничего не испытывает.

Я на тот момент уже не была так очарована Н., как в то время, когда сохла по нему в дисбалансе. Мой круг общения резко расширился, я стала видеть, какие есть мужчины, что многие из них интереснее, чем Н. и я могла бы попробовать им понравиться. В общем, увидела, что свет клином не сошёлся на Н., и я могла попробовать дотянуться чуть повыше, поработав над имиджем и коммуникацией.

В ответ Н. как-то заулыбался и замялся. Сказал, что боится отношений, потому что его много раз накалывали. Что мол отношения это опасно и ещё что-то в этом духе.

Я замяла беседу шутками. На этом мы разошлись и забыли вроде. Через неделю я знакомлюсь на Тиндере с парнем, у нас завязывается бурный роман на месяц, я влюбляюсь выше крыши.

На пике чувств к Тиндер-герою получаю сообщение от Н.: «Я подумал и согласен попробовать с тобой серьезные отношения».

(Что произошло? Автор какое-то время не доила, не липла, сделала ему спонтанное предложение, но не кормила кислыми щами и даже ослабила удавку на его горле, и он стал обдумывать ее предложение. Предложение неожиданно показалось ему не щипцами, как раньше, а шаром и даже кормом чуть-чуть. Девушка состоятельная, работящая, давно влюбленная, предложила ему серьезного отношения. Скалкой не била, над головой гильотиной не нависала, и онегин, хорошо все обдумав, решил попробовать, ведь попытка не пытка)

Потом Н. позвонил и говорил со мной как-то по-другому, так будто мы пара… Мне стало не по себе: сама раздразнила парня, он месяц думал, придумал, а я уже с другим…

Решила быть честной, и написала Н. смску: «Прости, я встретила другого и влюбилась. Сама не знаю, как это произошло, но моё сердце несвободно».

(А вот автор, не долго думая, взяла и накормила этим свою корону. Обратите внимание, она бегала за ним столько лет, он ее не хотел, и здесь наконец решил попробовать. И она тут же нахлобучила корону, она стала смотреть на него так, будто он не снизошел под ее многолетним давлением, от доброты и жалости, а сам любил ее давно. Поразительная ловкость)

Н. рассердился, эмоционировал, написал, что только он решился попробовать отношения, как его жестоко обломали. В общем, неприятно…

С тем парнем с Тиндера у нас не заладилось: его ОЗ выше моей (моложе на 3 года, зарабатывает в 3 раза больше), он из столицы и укатил туда сразу после снятия карантина – видимо хотел поразвлечься во время локдауна, чтобы не скучать у нас тут в глуши.

Я страдала недели две, затем работа всё-таки снизила градус страданий. Вернулась к нормальной жизни.

В этот момент я решила попробовать отношения с Н. и сама написала ему. Наверное, хотела, с одной стороны, успокоиться от предыдущей неудачи, с другой стороны, тот парень из столицы наглядно показал мне, где должна быть моя планка притязаний. Я поняла, что сейчас конкретно, мне доступны парни попроще, а «принцы» типа этого столичного мачо – не мой уровень. Ну, и взвесив всё это решила попробовать – вдруг получится довести отношения с Н. до чего-то путного?

(Теперь автор как бы оказывает милость, будто это ее давний поклонник, давно дежуривший у нее во френдзоне, а не она, брошенная одним, стала цепляться за другого)

Н. на моё сообщение откликнулся с обидой и сначала отказался общаться, но потом подумав сам позвал меня погулять. Так мы продолжили встречаться, теперь почти как пара. И с этого момента я стала чувствовать, что Н. меня любит: ухаживает, заезжает за мной повсюду, заботится и пр.

Наверное, это с моей стороны было нечестно: любви к Н. у меня не было, но была теплота и симпатия, которую я думала попробовать превратить в любовь и возможно даже семью, если получится.

Я видела, что Н. стал ценить меня и заботиться. Ощутила, что моё влияние на него выросло: я вовлекала Н. в свои спортивные хобби, которые раньше ему не нравились, со мной он наконец перестал как бабка крятхтеть о том, как всё плохо и какие все вокруг идиоты, потому что я вечно заводила какие-то свои темы, делилась какими-то умозаключениями из рабочей среды и вовлекала в эти обсуждения Н.

В целом мы с Н. общались нормально – он тянулся ко мне, хотел больше времени проводить вместе, купил мне зубную щётку и часто звал остаться у него на ночь.

(Автор, как мы помним, предлагала ему брак. А все что мог мужчина в ответ – это купил ей зубную щетку. По сути ничего в их отношениях не изменилось, но теперь автор научилась менять реальность посредством волшебного винограда, и видеть все так, будто это ей самой не надо)

Мне же это общение приносило гораздо меньше радости: я стала видеть всё то, о чём вы писали в блоге (и возможно в этом тоже моя корона): что у Н. плохие границы, что у него решето во всю ивановскую, что он часто умничает не по делу и совсем не осознает многих простых вещей.

(Он все так же плюсовал, она все так же подстраивалась, но теперь использовала это для анти-шкатулки и удобряла его “багами” свой зеленый виноград. Постоянно старалась выращивать свой плюс, вместо минуса)

Я понимаю, что это не моё дело, и не надо бы думать о чужих недостатках, но всё это вкупе мешало мне влюбиться в Н. Симпатия к нему всё время колебалась от нуля до единицы, не росла особо.

Из-за этого мне сложно было заниматься с Н. сексом, я старалась отлынивать от этого… Но общение держала с ним тёплым и насколько возможно не давала Н. переживать: была ласкова, насколько могла, дружелюбна, не злоупотребляла его заботой и пр.

(Она не доила его, и поэтому он относился к ней нормально. К сожалению ЗВ действительно иногда позволяет девушкам не липнуть и мужчины относятся чуть лучше, поэтому девушки принимают это за годную стратегию. В реальности же СЗ их тоже очень маленькая и не растет, хотя и не становится отрицательной как от доения)

Параллельно этим отношениям с Н. на меня стали обращать внимание парни на работе: появился какой-то круг ухажёров, приглашения в кино, смски в чатиках, какие-то поклонники и прочее. Я впервые почувствовала, что это такое – нормальная добрая симпатия от мужчин. Это дало мне надежду.

(Описывает хоровод, хоть и называет это скромно надеждой)

И тут появился второй мужчина. Пару месяцев назад я стала ходить на цигун к частному учителю. Тренер молодой – ему 26 лет, красивое тело, симпатичное лицо.

Я это конечно видела всё, но как только чувствовала, что мысленно начинаю «облизываться» на него, сразу останавливала себя. Говорила себе циничное «у него таких как ты в день по сто штук и каждая по нему слюни пускает». Помогало.

В результате с тренером цигун общалась просто приветливо, улыбалась, старалась рассказывать что-то смешное или интересное за чаем, который здесь ученикам наливают после тренировки.

Потом однажды я получила от тренера сообщение в мессенджер. Какой-то вопрос незначительный. Завязалась переписка, но держалась в чисто дружеском ключе.

Через три недели такой переписки он сам мне написал: «И., пиши мне не только по тренировкам! Вообще пиши про жизнь! Не только же по цигуну общаться. Тебя я всегда рад слышать».

Так мы стали дружить, а потом тренер пригласил меня в кино. Сходили, целовались, признался в симпатии. Ещё через два свидания поехали к нему, секса не было, но целовались и тактильности было много.

И вот тут началось самое жуткое. Н. почувствовал, что что-то не так. Я скрывала свои отношения с тренером (потому что отношениями это пока назвать толком нельзя), но Н. как будто почувствовал, что я его обманываю.

Во время нашего свидания с тренером в кино, Н. звонил мне раз 5. Я перезвонила ему только вечером и услышала: «Весь день думал о тебе. У меня чувство тревоги как от надвигающейся грозы». Я испугалась тогда, но промолчала, как-то отмазалась.

Параллельно тренер по цигун был ко мне очень тёплым. Много звал в гости, заказывал суши на работу, звонил и писал мне очень часто. Со мной был нежен и ласков. Он говорит, что счастлив встретить меня, хоть я и старше на 6 лет.

И вот на прошлой неделе ситуация вскрылась. Оказалось, что Н. следит за мной в соцсетях и увидел, что мы с тренером часто ставим друг другу лайки, комментарии, онлайн часто в одно и то же время. Н. позвонил мне и напрямую сказал: «Я думаю, ты мутишь со своим тренером, я видел, что вы онлайн в одно и то же время. Скажи мне, правда ли это».

Я в ответ скрепя сердце сказала примерно следующее: «Н., я ни с кем не встречаюсь, но это подходящий момент, чтобы сказать правду: я не люблю тебя так сильно, как ты меня. Я люблю тебя как близкого человека, но не как мужчину. Это неправильно и нам надо расстаться, потому что по отношению к тебе это нечестно».

Н. конечно отреагировал ужасно… Мне очень жаль его, но я стояла на своем: нет любви, надо расставаться.

(Скорее всего Н. ужасно отреагировал на “как ты меня”. Он-то ее не любил, он ее просто пожалел, а она взяла и унизила его вот так. Он в гневе от этого)

Параллельно я испугалась, что парни спишутся между собой. Не хочется вот этих трёхсторонних разборок. Я тут же набрала тренеру и сказала ему нечто вроде: «Тут такое дело: есть один человек, который ухаживал за мной до тебя. Я его не люблю, но очень уважаю и не хочу обижать. Этот человек узнал, что мы с тобой общаемся и пришёл в ярость. Если он напишет тебе, не отвечай пожалуйста и заблокируй его».

(Ее корона так разошлась, что она решила и тренера в это вовлечь. Сделала вид, что востребованная женщина)

Тренер вроде бы отреагировал нормально, хоть и предпринял попытку взъерепениться типа «да пусть только попробует, я ему всё выскажу!». Спросил, обижал ли меня тот человек, достаёт ли он меня. Я сказала, что нет, того человека винить не в чем – это я должна была быть честной, но получилось так, как получилось.

(“Предпринял попытку взъерепениться”)

В общем как-то так…

С тех пор прошло несколько дней. Вроде никто никому не писал из парней. Я временно не общаюсь ни с кем низ них: тренеру говорю, что много работы (что правда), а Н. пишет разные грустные сообщения, вроде “я разбит, я раздавлен, как ты могла и прочее..”

(Ну Н. вываливает ей решето, что она его оскорбила и унизила. Тренер уже решил сделать ноги)

Думаю, что сидеть в плюсе с Н. дальше будет неправильно – это неуважение к нему, да и для меня вредно в долгосрочной перспективе. Тренер – интересный и красивый, конечно, называет меня своей девушкой, говорит разные тёплые слова, пишет много, но ведь он на 6 лет младше.

(А самое главное, что ни тому, ни другому она не нужна. Н. пытался с ней тянуть отношения, но жить вместе и тем более жениться не собирался. А тренер перекрестился бы от такой перспективы. Вряд ли даже переспать собирался)

Шаткая перспектива и цели могут быть разные: мне в 32 надо замуж и детей, а он в 26 наверное еще погулять хочет.

Уважаемая Эволюция, помогите пожалуйста понять, верно ли я поступила?

Может быть, стоит попытаться создать отношения с Н.? Ведь часики у меня тикают, Н. свободный, ровесник, любит меня, вроде нормальный по ОЗ, СЗ правда маловата, но вдруг это решаемо?

(Автор, не надо пытаться. И так не было шансов, а теперь и подавно)

Вы как-то писали, что человека нельзя воспринимать как игрушку, что семьи создаются для дела, а не для личного кайфа.

(Ей мерещится под короной, что она может использовать Н. как игрушку. Или даже обоих использовать, одного как сексуальную игрушку, другого для брака. Ох, автор)

Но когда я думаю о том, чтобы строить семью с нелюбимым, мне тоже страшно становится… В общем тут у меня сбиты ориентиры. Прошу вашей помощи и оценки.

Благодарю сердечно за всё, что вы делаете!