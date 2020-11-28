 

Медики рассказали, как восполнить дефицит магния в организме зимой

28.11.2020, 20:22, Разное

Медики рассказали, как восполнить дефицит магния, ведь зимой организм особенно нуждается в минерале. Он необходим для формирования костного скелета, нормальной работы ЖКТ, регуляции артериального давления и многих жизненно-важных процессов.
Ученые утверждают, что магний принимает участие в более 300 органических процессах, в том числе и естественном производстве поддерживающих метаболизм витамина D и воздействие антиоксидантов. Микроэлемент связан с активизацией сердечно-сосудистой системы, а также со здоровым ростом и развитием мышц. Это вещество играет большую роль в синтезе ферментов для биохимических процессов, регулировании функций клеточной стенки, взаимодействии с кальцием, синтезе белка.

В зимний период снижается эмоциональный фон, и в результате дефицита магния в организме нарушается выработка “гормона счастья” серотонина; возникает беспокойство, чрезмерное нервное напряжение. Специалисты Food News советуют зимой разнообразить рацион питания продуктами с высоким содержанием магния и других важных для здоровья минералов и витаминов. Ценный комплекс полезных веществ содержится в бананах, темном шоколаде, орехах, семенах тыквы, льна, тофу, бобовых, гречке, ячмене, киноа, картофеле, греческом йогурте, изюме, куриной грудке, говяжьем фарше и яблоках.



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