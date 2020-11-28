Шторм вынес золото на пляж в Индии

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28.11.2020, 20:16, Новости дня

В индийском штате Андхра-Прадеш во время шторма на пляж вынесло куски золота. На поиски драгоценного металла собрались сотни рыбаков из местных деревень, сообщили местные СМИ.

Куски золота появились на пляже после прилива, вызванного циклоном «Нивар». Они оказались в воде в результате затопления нескольких храмов и старых домов, пишет РИА «Новости» со ссылкой Hindustan Times.

Полицейские рассказали, что рыбаки обнаружили частички золота случайно, продав их за несколько сотен рупий. Сразу же эта новость разлетелась по штату, после чего деревенские жители поспешили на пляж. Отмечается, что они до сих пор ищут золото на пляже. Правоохранители же уверены, что жителям вряд ли удастся найти крупные куски драгоценного металла и обогатиться.



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