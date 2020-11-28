Посла Сербии в Черногории объявили персоной нон грата

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28.11.2020, 20:16, Новости дня

МИД Черногории объявил персоной нон грата посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича после его заявлений об освобождении черногорского народа Великой народной скупщиной. От посла потребовали покинуть Черногорию.

«После долгого и продолжительного вмешательства во внутренние дела Черногории, поведения и заявлений, несовместимых с принятыми стандартами ведения дипломатической работы, после многочисленных устных и письменных предупреждений о неприемлемости такого поведения вчера посол Божович назвал нелегитимный и незаконный подгорицкий парламент 1918 года «освобождением» и «свободной волей» черногорского народа, чем еще раз напрямую унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство», – передает заявление ведомства ТАСС.

Как отметили в черногорском МИД, слова Божовича «унижают парламент Черногории», который в 2018 году принял резолюцию об отмене решения скупщины, «упразднившего суверенитет Черногории», в результате чего она была присоединена к Сербскому королевству. Также сообщается, что ведомство проинформировало МИД Сербии о высылке Божовича.

Великая народная скупщина сербского народа в Черногории (Подгорицкая скупщина) – собрание народных представителей Черногории, состоявшееся в Подгорице в ноябре 1918 года и принявшее решение об объединении с Сербией.



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