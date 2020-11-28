Мнение: Коллайдер НИКА, итоги работы Роснано и стекло хуже пластика

28.11.2020, 20:14, Разное

1. На днях в России достроили очередной, предпоследний компонент сверхпроводящего коллайдера NICA. С его помощью российские учёные собираются исследовать кварковый суп, из-которого когда-то полностью состояла Вселенная:

В подмосковной Дубне запустили предускоритель для коллайдера. Первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов — бустер. NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это новый ускорительный комплекс, который создаётся на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна, Россия) с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того, как коллайдер NICA будет запущен, учёные ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва.

Ускоритель тяжелых ионов NICA построен в рамках российских мегасайнс-проектов. Длина основного кольца ускорителя — 336 метров. Сверхпроводящий промежуточний синхротрон бустер будет разгонять ионы золота до энергий 578 мегаэлектронвольт на нуклон. Это предпоследний крупный элемент ускорительного комплекса, после его запуска останется запустить только большое кольцо коллайдера.

https://sdelanounas.ru/blogs/137564/

2. В чём ещё виноват Анатолий Чубайс, который должен вскоре покинуть пост главы Роснано:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/nu-chto-chubais-proscai-skajem-emu-spasibo-5fbc01c0d81aaf181bb22082

Так вот, то что было сделано Роснано за эти годы (на 1 января 2020 года): было проинвестировано 109 проектов. За этой цифрой стоит или новый завод, или новый продукт, внедрённый на уже существующем заводе.

Всего Роснано вложило в проекты 202,5 млрд рублей, при общей их стоимости порядка 500 млрд рублей. Почему стоимость проектов больше чем инвестиции Роснано? Да потому что Роснано никогда не инвестирует самостоятельно, всегда есть соинвестор, делящий риски – частная компания. Инвестор не будет финансировать заведомо провальный проект, рискуя своими деньгами.

При этом Роснано уже вышло из 54 проектов, выручив за них 90,8 млрд рублей. То есть почти половина вложений была возвращена обратно, в результате продажи акций проектов. И это не считая тех налогов, которые были получены в результате этих инвестиций – если их учитывать, что все затраты государства уже были компенсированы. Поэтому деятельность Роснано не стоила государству ничего. А ведь теперь эти производства будут и дальше платить в бюджет налоги.

Впрочем, были у Роснано и неудачи:

Я хотел бы взглянуть на того человека, кто смог бы проинвестировать в 109 компаний, и ни разу не ошибиться. На самом деле для венчурного фонда эффективность потрясающая. Всего несколько неудач:

«ТБМ» («Технологии базальтовых материалов») – компания проходит процедуру банкротства, но Роснано успел выйти из проекта ещё в 2014 году.

“Лиотех” – был признан банкротом в 2016 году, но сейчас вновь запущен и успешно работает.

«Оптоган» – производитель светодиодов. Не выдержал конкуренции с Китаем. Никто в мире не выдержал. Что-то там ещё работает, но это совсем не то что планировали изначально.

Plastic Logic — строительство производства гибких дисплеев (а не планшетов, как все говорят, планшеты никто не собирался производить). Проект был, по сути, заточен на идею Рособрнауки о переходе на электронные учебники. Но после экспериментов от идеи отказались. Кстати, Роснано всё же построил завод гибких дисплеев — в Троицке.

Проект Nitol — производство поликремния. Пока завод строился, стоимость поликремния рухнула, производство стало нерентабельным.

Если что-то забыл, напомните. В итоге всего 3 неудачи из более чем сотни проектов, это плохо?

3. Долгое время зелёные твердили, что самый вредный для экологии бытовой материал – это пластик. Но вот вдруг выяснилось, что человечество тысячелетиями, вплоть до нынешнего пластикового века, наносило природе более значительный ущерб с помощью стекла:

https://nplus1.ru/news/2020/11/25/lca-of-beverage-packaging

Для всех возможных напитков тары из первичного стекла оказываются вреднее пластика с точки зрения влияния на окружающую среду. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие жизненный цикл упаковок напитков в Великобритании. Также они установили, что лучшая с точки зрения влияния на окружающую среду упаковка для газированных напитков — это банки из переработанного алюминия. Наиболее оптимальными же вариантами для фруктовых соков и молока стали коробки Tetra Pak и коробки из картона соответственно. Результаты их исследования опубликованы в журнале Detritus.

Для России это хорошая новость. Мы производим много алюминия, пластик делают из нефти, а бумагу — из леса. Всё это нам выгоднее, чем стекло.