При подрыве мины в Карабахе погибли четыре человека
28.11.2020, 20:12, Разное
Четыре человека погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе Карабаха (перешел под контроль Баку). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
По предварительной версии, легковой автомобиль наехал на противотанковую мину в селе Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района. Находившиеся в машине четверо жителей Азербайджана погибли.
Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Также прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 100.2 УК («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны») и 116.0.6 УК («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»).
23 ноября при взрыве мины в районе села Мадагиз в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военный. Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС непризнанной республики получили ранения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября объявили о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Среди его положений — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов.
Документ обязал Армению вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а также передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. После подписания заявления в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна.
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Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В ходе столкновений погибли тысячи военнослужащих и сотни гражданских с обеих сторон, потери уточняются до сих пор.
Источник: Новая газета
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