Швец: Все, что Россия захватила, история же тысячу раз это доказывала, ей придется вернуть со стыдом, с позором

28.11.2020, 20:08, Новости дня

У России великая культура, заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону основатель и главный редактор газеты и интернет-издания “Факты” Александр Швец.

“Россия – это же не только [президент Владимир] Путин… В России очень много хороших людей. Россия – это же великая культура, которую у человечества никто отнять не может, как бы Путин и [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин не командовали и не говорили, что “это только наше”. Нет, это уже не только вам принадлежит, это принадлежит человечеству”, – сказал он.

По словам главреда “Фактов”, “гадскость”, которую Россия допустила по отношению к “ближайшему, кровному соседу, – она навсегда запятнала тех, кто это совершил”.

“Это несмываемо. Никогда это не уйдет ни из сегодняшнего дня, ни из истории. А все, что они захватили, – история же тысячу раз это доказывала – им придется вернуть со стыдом, с позором”, – подчеркнул Швец.

Главред “Фактов” Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: “Не опускайте маму в могилу!” Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.