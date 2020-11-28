 

В мире рекордные за сутки прирост больных COVID-19 и смертность среди инфицированных – данные ВОЗ

28.11.2020, 20:08, Новости дня

В мире установлены новые рекорды суточного прироста инфицированных коронавирусом и числа жертв среди пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 28 ноября.

За 24 часа выявили 747 тыс. новых больных. Предыдущий рекорд, установленный 14 ноября, превышен почти на 80 тыс. случаев.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии, по данным ВОЗ, было зарегистрировано почти 61,3 млн инфицирований коронавирусом. Больше всего случаев COVID-19 – в США (более 12,7 млн).

28 ноября скончалось 13 296 инфицированных. Предыдущий рекорд держался с весны – 17 апреля скончалось 12 482 пациента с COVID-19.

Летальных случаев от коронавируса в мире уже почти 1,44 млн.

Скриншот: covid19.who.int

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 28 ноября зарегистрирован 709 701 случай коронавирусной инфекции, из них 16 294 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 12 093 пациента с COVID-19, выздоровело 335 135 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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