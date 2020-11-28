 

Российский “Зенит” вернул Дзюбе повязку капитана, которой тот лишился после скандала с публикацией интимного видео

28.11.2020, 20:08, Новости дня

Нападающий российской футбольной команды “Зенит”, капитан сборной РФ Артем Дзюба, который попал в скандал из-за интимного видео, 28 ноября на матч “Зенита” против тульского “Арсенала” вышел с капитанской повязкой, следует из сообщения клуба о стартовом составе команды, обнародованном в Twitter.

Игра завершилась со счетом 0:0, Дзюба в конце игры получил замену, пишет Sports.ru, издание предполагает, что он получил травму.

Наш состав!  #АрсеналЗенит pic.twitter.com/395TARPzgP

— ФК «Зенит»  (@zenit_spb) November 28, 2020

На трех предыдущих матчах “Зенита” капитаном был защитник команды Деян Ловрен, который получил капитанскую повязку после скандала с Дзюбой. На игру с “Арсеналом” он не приехал из-за недомогания, пишет “Матч ТВ”.

Дзюба оказался в центре скандала после того, как в сеть попало видео, на котором похожий на него мужчина мастурбирует, снимая происходящее на камеру. Baza писала, что телефон Дзюбы взломали, из-за чего ролик слили в сеть. Сам футболист сказал, что “грешен и, как любой человек, допускает ошибки”.

Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов сообщил, что Дзюбу решили не вызывать на ноябрьские сборы команды, чтобы “оградить от излишнего негатива и напряжения” как сборную, так и его самого.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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