Мнение: Борьба в Германии против ковидобесов: взгляд изнутри

28.11.2020, 19:58, Разное

В бытность свою политтехнологом (сейчас уже нет, поскольку в стране отменили выборы) я при проведении политдиагностики региона или города обычно использовал такой метод: хочешь о ком-то разузнать поподробнее и побольше – спроси его врага! Грубо говоря: хочешь узнать правду о власти – расспроси оппозицию, хочешь узнать правду об оппозиции – спроси власть. И вот только вооружившись такими знаниями, можно уже спрашивать тех и других о себе любимых: они, понятно, наврут с три короба, но, сличив с тем, что говорят враги, можно уже составить более-менее правдоподобную картину.

Этот же метод предлагаю сейчас применить на практике, чтобы узнать о том, как обстоят дела с ковидоскептиками в Европе. И тут тоже имеет смысл обратиться к их идейному врагу и истинному ковидобесу, горячему поклоннику масок, перчаток и социальной дистанции, а также – прекрасное совпадение – нашему засланцу в богоспасаемую Германию, известному журналисту Дмитрию Губину. Он как раз уже лет 5 как эмигрировал туда, обжился – и вот выпустил у себя в ЖЖ (да-да, он ЖЖист, и это характеризует его с самой лучшей стороны) полный гнева и боли пост о том, как разгорелась в уже любимой им Германии народная борьба с ковидоистерией и связанными с ними ограничениями. Дима не верит своим глазам, страдает и стонет – “это же немцы! Как они могут! Идиотен! Ахтунг!” Вот что он пишет:

“Германия сегодня – надежда и опора, знамя и символ мирового ковидиотизма во всех изводах ковид-отрицания. Вон, 11-летняя девочка в Карлсруэ на митинге заявила, что из-за локдауна у нее нет в этом году дня рождения (только две подруги пришли), а потому она себя чувствует Анной Франк. Вслед за ней в Касселе на митинге 22-летняя девица вскричала, что ее заставляют носить маску, а потому она чувствует себя Софи Шолль. Ну, не мне вам, интеллектуалам, рассказывать, кто такая была (и главное – где и когда была) Анна Франк. А Софи Шолль – это участница антинацистской группы “Белая роза”. Ее схватили и казнили в 1943-м.

Однако факт: в Германии почти не осталось кородов и деревень, где бы гневно не протестовали против ограничений, утверждая (вот тут для русского человека начинается нечто необычное), что это посягательство на демократию и свободу. Я не шучу. В немецких сетях то и дело появляютсяутверждения, что Меркель, воспользовавшись поводом, хочет установить Diktatur 2.0. То есть стать Гитлером. Ну, она же из Восточной Германии, ей диктатуры – дело привычное…

Весь этот идиотизм возможен благодаря трем обстоятельствам. 1) Умение сплачиваться, объединяться и совместно отстаивать свои права – одна из главных немецких национальных черт. 2) Ковид Германию в первую волну затронул меньше других европейских стран, кроме скандинавских и прибалтийских, но: 3) там совершенно другая плотность населения, а в Германии для сплочения просто-напросто больше материала.

…

Если я прав в определении причин, то ковидиоты схлынут, как только под второй волной захлебнется немецкое здравоохранение, а к тому идет. Вон, только что прочитал – в клиниках в Альтёттинге и Мюльдорфе больных больше некуда принимать, и в соседние районы не отвезти: там то же самое. В моем городе за первую волну умерло от ковида 16 человек, а за вторую – 50, и это по состоянию на вчера.

И моя разумная, прекрасно организованная Германия, в которой я не перестаю чувствовать себя попавшим по трамвайному билету в рай, рискует во вторую волну повторить путь Италии, Испании, Великобритании, Франции, Бельгии. Благодаря ковидиотам – не в последнюю очередь.

ПРО ВРАНЬЕ О ГЕРМАНИИ, А ТАКЖЕ ПРО ИДИОТОВ, УМНИКОВ И КОВИД-ДИССИДЕНТОВ

Меня в очередной раз накрывает, как бабочку сачком, сообщением в твиттере, что в Германию-де вернулся фашизм: в Берлине полиция разгоняет демонстрации против ковид-ограничений водометами и вламывается в дома без разрешений судов, если подозревает сборища без масок. Затем следует письмо от знакомого: спрашивает, верно ли, что в Германии закрыто все, экономика рухнула, и соблюдаю ли я комендантский час. И, наконец, я читаю в ЖЖ текст, что ковид-диссиденты скоро устроят в Германии революцию.

Я подхожу к окну. Там Бавария, город Аугсбург. Здесь очень плохие показатели по ковиду: эпидпорог превышен в шесть раз, а с начала второй волны от коронавируса уже умерло вдвое больше людей, чем за первую (суммарно – 51 человек на триста тысяч жителей). Почти весь средневековый центр теперь – зона Maskenpflicht, и там на улицах все, кроме велосипедистов, обязаны носить маски. Закрыты фитнес-клубы и публичные дома. Рестораны – только навынос (жрецам еды повезло больше, чем жрицам любви). С десяти вечера не продают алкоголь даже на автозаправках, этих ночных оазисах горящих душ (но я знаю турецкую закусочную, которая делает вид, что про это не знает). Университет на «дистанционке». Школа, где я учу немецкий – тоже. Но все остальное работает. Стройки, транспорт, магазины, парикмахерские, заводы… Да, и внутри помещений, а также в поездах-трамваях – все строго в масках. Нарушителей я не видел ни разу, но газеты пишут, что полиция (которая ни в какое жилье, конечно, не вламывается) периодически их штрафует. Штраф от 250 до 5000 евро, кстати. А вот комендантского часа нет: зачем? И еще – много людей в масках даже там, где разрешается быть без них.

Я уже привык, что в России 90% информации о Германии – либо пропаганда, либо просто вранье. Однако вранье – это неинтересно. Интересно – про ковид-диссидентов. В том числе немецких. Они и правда в Германии заметная и сплоченная сила, способная поставить себя – наплевав и на маски, и на социальную дистанцию, и на штрафы – под полицейские водометы, которые, к слову, до них последний раз применялись семь лет назад.

Я долго ошибочно думал, что ковид-диссидентство – очень русское явление. Мне казалось: ясно, почему. Отрицание очевидных вещей – это ведь признак разом и глупости, и своеволия. А природа социального своеволия неплохо изучена. Когда ты не можешь ничего поделать в собственной стране, когда у тебя отобраны все права, – тебе остается единственное право: на бунт в стакане воды. И все эти демонстративные отказы носить маски – это, де-факто, бунты против еще одного запрета начальства, которое бесконечно врет: с какой стати верить ему про ковид? Вот откуда эти взрывы ярости антимасочников, – вплоть до поножовщины в маршрутке. Кроме того, русский человек за последние годы не только обеднел, но и заметно поглупел. Тиражи научно-популярных книг в России раз эдак в сто меньше американских. Много вы сами за этот год прочитали, а? И если когда-то в русскоязычных соцсетях тусовались по преимуществу умники, то теперь там пикники дураков. И увеличение числа дураков тоже понятно. Дураками проще управлять: властям глупость и необразованность выгодны.

Но потом я увидел демонстрации ковид-диссидентов если не прямо под окном, то невдалеке.И ладно в Берлине, но ведь и в какой-нибудь альпийской деревушке Мурнау, известной только местным болотом да памятью о жившем здесь в летние сезоны Кандинским, собирались протестовать против масок чуть не тысячи людей, причем доходило до стычек с полицией. В тишайшем Мурнау?! И так – в десятках, если не сотнях деревенек и городков. Одновременно ряды ковид-протестантов пополнили мои немецкие знакомые: очень неглупые люди. Причем – невероятная вещь, в некоторой растерянности отмечаемая немецкой прессой – эти демонстрации впервые стали объединять ковид-диссидентов с упоротыми конспирологами, а также с ультраправыми маргиналами, типа рейхсбюргеров, «граждан Рейха». Чтобы не вдаваться в политические детали: доселе в Германии считалось, что якшаться с рейхсбюргами – это примерно как пригласить на собственную свадьбу посаженным гостем Милонова.

И я тоже пребывал в недоумении – ну не мог же весь мир так поглупеть?! – пока не дошло: мог. Если даже дураков и не стало принципиально больше, они стали заметнее. Всплыло на поверхность то, что раньше тихарилось и было маргинальным, а пандемия это усилила. Раньше как-то было принято скрывать, что часть людей от рождения – попросту ку-ку, отрицатели реальности, прущие поперек здравого смысла. И не принято было задумываться, почему эволюция не отбраковывает их, воспроизводя снова и снова. Условно говоря, 8-10 % людей неизменно (они такими родились!) в разные времена и в разных землях будут верить в плоскую Землю, в девственность Марии, в благостность Вицлипуцли, а также в то, что «ковид – просто сезонный грипп». Какой кол им на голове не теши и к какому позорному столбу их не прибивай, – они так устроены, и баста.

Потому что, вероятно, для развития человечества все же необходимы люди с мозгами набекрень: все эти создатели вечных двигателей и отрицатели аксиом. Потому что именно сомнение в очевидном заставляет, в конечном итоге, человечество эволюционировать. Да, 99,99% попыток дураков опровергнуть умников останутся попытками дураков, но в одной сотой срабатывают, причем к общей пользе.

…

Сети оказались не столько новыми средствами массовой информации, сколько средствами массовой коммуникации и организации. Благодаря им рассеянные в пространстве идиоты стали липнуть друг к другу: раньше так умели только умники. И в Германии этот процесс – объединения рептилоидоверцев с упоротыми рейхсбюргерами, расистов из партии AfD с 5G-отрицателями, ковид-диссидентов с христианами спинного мозга, чтобы идти против прежних элит плечом к плечу, без масок, дыхание в дыхание, против полиции, даешь Рейхстаг, можем повторить! – куда заметнее, чем в России. Ведь в Германии власть не может запретить митинг или демонстрацию. А умение объединяться в бунд, в ферайн, в общество – одно из главных в немецком характере. И эти ребята, боюсь, дадут еще звону не только в ковид…

Как и многие другие умники (ну не к дуракам же себя относить!), я растерян. Ведь эти, без намордников, рискуют не только своей жизнью, но моей, когда кричат, что они противники «масочной диктатуры». Спорить с ними бесполезно. Аргументы, что во время лесного пожара в лес запрещают входить, и ущемления свобод в этом нет, – они не воспринимают.

Но такова, дорогие умники, наша новая реальность, в которой дурак гарцует. И нам нужно думать, как с этим быть”.

https://dimagubin.livejournal.com/378565.html

Я даже не выдержал, написал старому приятелю (Дима, когда еще был в России, несколько раз брал у меня интервью) ответ:

“К посту так и просится пословица насчет Юпитера, который сердится. Сплошная брань, аргументов нет. Это понятно – публикация “для своих”, не с целью кого-то в чем-то убедить или “проинформировать”, а с целью собрать единомышленников и поахать на тему “куда катится мир”. В терминологии Берна – “Родительская”, для Родительского Комитета.

Но если отвлечься: что значит “они рискуют Вашей жизнью”? А автомобилист, выезжающий на дорогу – он не рискует вашей жизнью? Ведь он может потерять управление, у автомобиля могут внезапно отказать тормоза – и он вас переедет. Всякий, кто едет со скоростью выше 20 км/ч, рискует Вашей жизнью – ведь на скорости 25 км/ч ваши травмы могут быть смертельными. Да, вероятность крайне низка – но она ведь есть! Ведь и вероятность, что вы заразитесь – низка, что вы заразитесь и заболеете – еще ниже, что вы заразитесь, заболеете и умрете от того, что я на вас дыхну – вообще ничтожна. Тем не менее, вы считаете себя вправе требовать от меня, чтобы я носил маску; вопрос – а почему вы не требуете от водителей не ездить по улицам быстрее 20 км/ч?

И это ведь мы еще не говорим про то, что собственно польза масок, мягко говоря, крайне сомнительна – особенно в Европе. Смотрите: в Европе (в отличие от РФ) все как умалишенные таскают маски С МАЯ, не снимая, под страхом страшных штрафов (в Германии, может быть, настолько сильного безумия не было, но в Италии, Франции, Испании – было, я летом читал массу жалоб от русских, которые попадали к ним в лапы). И что? Они не вылезали из масок, и получили “вторую волну ковида” в полный рост. Нет ли оснований полагать, что маски в любом случае бесполезны?

Ну и цифры, что на 300 тыс. населения 50 человек умерших от ковида за 8 месяцев “чудовищной эпидемии”… В другое время я сказал бы, что Вы издеваетесь – но увы, вы пишете то, что пишут миллионы, то есть от страха сошло с ума намного больше. Что тут поделать.