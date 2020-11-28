Мнение: Ожесточённая борьба

28.11.2020, 19:38, Разное

Убийство иранского физика-ядерщиха Фахризаде, которое произошло в результате вполне классического теракта, иранские власти объявили делом рук США и Израиля. Пообещали возмездие и предостерегли от дальнейших опасных шагов. Ни Израиль, ни Штаты не комментируют ни произошедшее, ни обвинения.

Откровенно говоря, у произошедшего есть как минимум два сюжета. Первый – официально заявленный, и ключевую фигуру иранской ядерной программы, действительно, уничтожили внешние силы. Это, во-первых, говорит о качестве иранских спецслужб, которые буквально пронизывают все иранские области и стороны жизни. Такой концентрации карателей не было, пожалуй, даже во времена шахского Ирана, когда страшной САВАК пугали детей. Сегодня режим вынужден наращивать террор против населения, так как модель развития Ирана наглухо вошла в штопор, а косность и ультраконсерватизм режима не дают никаких перспектив на изменение этой модели. Соответственно, карательные структуры и террор – это последнее средство держать в повиновении население, которое живет крайне бедно и главное – не видит выхода из сложившейся ситуации. Впрочем, это закономерный итог любой диктатуры.

Как обычно, увеличение плотности террористического давления на население ухудшает качество всех спецслужб. Основной критерий – профессионализм – быстро уступает требованию к лояльности. Кроме того, обилие спецслужб разных оттенков, которые ориентированы в первую очередь на борьбу с внутренним врагом, создает между ними состояние острейшего соперничества – ресурс не бесконечен, а делить его приходится между очень большим количеством разнообразных зондеркоманд. Несомненный монополист на рынке террора – КСИР – в основном занят строительством собственного "глубинного государства" и подбирает все доступные экономические и финансовые инструменты и институты государства. Кроме того, КСИР почти в открытую "крышует" организованную преступность до такого состояния, когда уже сложно различить – где здесь корпус стражей, а где – преступники. Соответственно, сфера занятий КСИР обширна – от торговли нефтью и газом до перевалки наркотиков. Прокси-структуры КСИР – шиитские террористические группировки по всему Ближнему Востоку – тоже давно переродились в банальные преступные синдикаты, продвигающие интересы Корпуса по всему региону. Понятно, что государственные интересы Ирана в такой ситуации подменяются интересами КСИР и конкурирующего с ним конгломерата других спецслужб Ирана.

Если учесть, что атомная программа Ирана – тоже функционал КСИР, то равновероятна ситуация, когда ключевую фигуру программы уничтожили как внешние противники Ирана (или КСИР – что в данном случае почти тождественно), так и внутренние недоброжелатели. В первую очередь, конечно, армия. Армия, которая крайне недовольна своим вторичным положением в иерархии силовых структур Ирана.

Победа Байдена в США (которая становится все более вероятной) – в интересах КСИР. Корпус имеет крепкие и прочные связи с глобалистами и, кстати, ликвидация год назад главного террориста региона Сулеймани – это, скорее, отголоски внутриамериканской борьбы, когда изоляционаисты Трампа нанесли удар по позициям глобалистов в регионе. Удар был крайне серьезный, так как на Сулеймани были замкнуты личные контакты с огромным числом террористических группировок Ближнего Востока, наркотрафик, контрабандные схемы поставок в Китай и тому подобное. В определенном смысле гибель Сулеймани была неприятным ударом и для российской мафии, на государственном уровне сотрудничающей с КСИР через того же Сулеймани. Его влияние не стоит недооценивать – его хватило даже на то, чтобы убедить российских уголовников развязать войну в Сирии, где КСИР к 15 году уже практически потерпел поражение.

Без активной помощи противников Сулеймани и КСИР в самом Иране провести его ликвидацию было бы крайне сложно, учитывая его аффилированность со спецслужбами США.

Возвращаясь к убийству Фахризаде, можно предположить, что здесь мы имеем дело как с внутрииранской борьбой, так и ее проекцией на внешние бои между глобальными группировками. Однозначно выделить какую-то простую и примитивную версию произошедшего нельзя. Самое простое – это, конечно, возложить вину на внешнего врага, но тогда придется признавать, что внешний враг обладает колоссальными возможностями внутри самого Ирана – и доступ к информации о перемещениях особо охраняемой фигуры, и подготовка к диверсии (довольно сложной по исполнению – начиненный взрывчаткой джип, взрыв в точно подобранное время, нападение на кортеж и охранный конвой – это не просто диверсант-одиночка, это работа слаженной команды) – в общем, спецслужбы Ирана провалились в этой ситуации полностью. Что ставит под вопрос их способность контролировать ситуацию в стране. Если же против КСИР играли другие иранские спецслужбы (та же армия, к примеру) – тогда многие вопросы снимаются. У конкурентов КСИР, конечно, гораздо больше возможностей внутри Ирана, чем у могущественных ЦРУ или Моссад.

Но Израиль и Штаты будут молчать. Им нет смысла ни опровергать, ни подтверждать свою причастность. А потому остается лишь предполагать – кому это было выгодно.