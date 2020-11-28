На церемонии инаугурации президента США Джо Байдена Россию будет представлять Николай Стариков

28.11.2020, 19:37, Разное

В связи с фактом отказа официальных лиц России принимать участие в инаугурации нового президента США Кремль на торжественной церемонии представит общественный деятель Николай Стариков.

«Эти выборы прошли с таким количеством нарушений, что иначе как цирком-шапито я их назвать не могу. Поэтому в МИД было принято решение не направлять представителя на инаугурацию Байдена. Аналогичную позицию заняли наши партнёры из Минска. Мы предложили ряду видных общественных деятелей принять участие в этом действе, большинство отказались, и только Николай Стариков согласился представлять Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Я считаю, что это более чем достойная кандидатура для мероприятия такого рода», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сам Николай Стариков заявил, что готов поступиться своими принципами ради возможности донести свою позицию до американского народа: «Да, мне неприятно будет находиться в одном зале с людьми, которые за несколько дней растоптали американскую демократию, но инаугурация президента проходит в прямом эфире и её смотрят десятки миллионов американцев. Бог даст, я выступлю и напомню им о роли России, Советского Союза и Сталина в истории, о том, как нацисты тоже сначала фальсифицировали результаты выборов, а потом устроили кровавый террор», — отметил общественный деятель.