Мнение: Блицкриг 1940. Бросок к Ла-Маншу

28.11.2020, 19:34, Разное

Продолжение видео военного историка Алексея Исаева о разгроме Франции в мае-июне 1940 года. Во второй части рассказывается о событиях после развала фронта союзников и начавшегося коллапса Франции. Первую часть про прорыв через Арденны смотри здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6352879.html

В данном видео рассматриваются вопросы:

1. Как танковые дивизии 1-й танковой группы прорвались к побережью?

2. Как союзники пытались противодействовать немецкому наступлению?

3. Какие силы союзников были отрезаны в Бельгии и Голландии?

4. Как действовала авиация союзников и Люфтваффе?

5. Отдавался ли Гитлером "стоп приказ", запрещающий немецким танковым дивизиям разгромить окруженные силы союзников в Бельгии и Голландии?