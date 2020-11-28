Назван ТОП-3 кроссоверов с самым необычным дизайном

28.11.2020, 19:28, Разное

Компактные SUV пользуются большим спросом среди потенциальных покупателей не только из-за наличия полного привода, повышенной вместительности, но и благодаря оригинальному дизайну. Автоэксперты назвали ТОП-3 кроссоверов, отличающихся самым необычным внешним видом.

Первое место в рейтинге занимает “американец” Pontiac Aztec, который начали выпускать в начале 2000 года. Он был очень популярным после выхода сериала “Во все тяжкие”. Несмотря на неоднозначные отзывы, производители решили не снимать кроссовер со странным дизайном с конвейера. Новый внедорожник пользовался популярностью, и модель Pontiac Aztec перестали выпускать спустя четыре года после презентации.



На второй строчке ТОПа расположился Citroen C4 Cactus. Французское авто с одной стороны смотрится интересно и нетривиально, а с другой – подобный подход к дизайну кузова паркетника является не совсем приемлемым. Экстравагантность все же не стала причиной ухода паркетника с мирового авторынка, и модель смогла заинтересовать покупателей. Кроссоверы Citroen C4 Cactus выпускаются до сегодняшнего дня, и их можно легко найти в автосалонах.



Завершает рейтинг наиболее странных внешне кроссоверов Nissan Juke. Модель японского производства считается весьма неоднозначной – одним автолюбителям совсем не нравится дизайн авто, а другие ценят полноприводный “субкомпактный паркетник” за уникальный, не шаблонный интересный стиль. Nissan Juke чаще всего приобретают женщины, которым пришелся по вкусу экспрессивный дизайн. Машина сошла с конвейера около 10 лет назад и сейчас пользуется спросом.