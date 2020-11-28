Стало известно, когда начнут достройку «Северного потока – 2»

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28.11.2020, 19:22, Новости дня

Достройку трубопровода «Северный поток – 2» намерены начать в начале декабря, сообщила радиостанция NDR со ссылкой на представителей оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Управление водных путей и судоходства в приморском городе Штральзунд в Германии призвало соблюдать особую осторожность при движении к югу от района Адлергрунд в Балтийском море из-за начала там строительных работ, передает ТАСС со ссылкой на NDR.

В этом регионе заканчиваются две ветки будущих трубопроводов, ведущих от точки выхода на берег «Северного потока – 2» – станции в Балтийском море. Отмечается, что работы планируется начать с 5 декабря.

21 июля Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». В Госдепартаменте США уведомили, что американские санкции распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. 6 ноября правительство Германии в ходе встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента Соединенных Штатов и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода. В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку газопровода.



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