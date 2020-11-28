 

На акции протеста в Париже начались нападения на полицейских

28.11.2020, 19:22, Новости дня

Группа людей в черной одежде спровоцировала беспорядки на акции протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» в Париже, напав на сотрудников полиции.

Акция стартовала на площади Республики, позже к мирно проходившей демонстрации присоединилась группа людей, выкрикивающая оскорбления в адрес силовиков, передает РИА «Новости».

Позже они начали забрасывать полицейских бутылками и фейерверками, из-за чего правоохранители были вынуждены отступить. Затем протестующие подожгли мусорный бак. Отмечается, что в воздухе ощущается запах слезоточивого газа.

Напомним, новый закон во Франции приняли во вторник, несмотря на акции протеста, которые проходили в прошлые выходные. Их участники заявляли, что положения закона «угрожают свободному информированию населения, выражению мнения».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / В РФ выявили 7,8 тыс. новых случаев коронавируса

05.09 / Патриарх Кирилл отказался прививаться от коронавируса российской вакциной

07.07 / “Река покрыта бутылками, словно грязным ковром”. Президент Венгрии попросил Зеленского не загрязнять Тису

28.10 / Фонд «Лига избирателей» внесен в реестр НКО-иноагентов

26.07 / В РФ спрогнозировали рост цен на домашний интернет и ТВ

22.08 / Вандалы пытались повредить скульптуру девочки с колосками у музея Голодомора в Киеве

24.10 / Тренер Макгрегора сказал, как Гэтжи может заставить Нурмагомедова паниковать

22.07 / “Люди голосовали, чтобы вернуть контроль”. Джонсон отверг обвинения в российском вмешательстве в Brexit

06.10 / Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу

29.09 / “Власти” Карабаха заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана. В Баку эту информацию назвали ложной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска