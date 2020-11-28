 

В убийстве уехавшей за покупками в город сельчанки заподозрили ее сожителя

28.11.2020, 19:22, Новости дня

Пропавшую жительницу Башкирии, уехавшую за покупками в Магнитогорск, мог убить ее сожитель, сообщают региональные СМИ со ссылкой на следствие.

Жительница поселка Абзаково 20 ноября выехала на своей машине в Магнитогорск за покупками и пропала, вместе с ней отправился ее сожитель, ранее судимый 41-летний мужчина, передают «Вести Башкортостан».

Женщину искали четыре дня, автомобиль нашли в Верхнеуральске, в салоне обнаружили следы крови. Следователи начали розыск сожителя потерпевшей, и нашли его в Екатеринбурге, где мужчину задержали.

Согласно версии следствия, между ними произошел конфликт на почве ревности. Мужчина нанес удар ножом женщине, после этого спрятал тело в кустах, а машину отогнал. Он ездил на автомобиле несколько дней, а затем бросил его.

Подозреваемый сознался в убийстве сожительницы.

Ранее в Башкирии местного жителя заподозрили в изнасиловании собственной 13-летней падчерицы.



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