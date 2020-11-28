Лавров обсудил с новым главой МИД Армении Айвазяном его визит в Москву

28.11.2020, 19:02, Новости дня

Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обговорили по телефону запланированный на 7 декабря визит главы армянского МИД в Москву.

«Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября этого года, а также предстоящий 7 декабря этого года рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву», – говорится в сообщении российского МИД, передает РИА «Новости».

Напомним, 16 ноября премьер Армении Никол Пашинян решил отправить в отставку главу МИД республики Зограба Мнацаканяна, он назначил Айвазяна 18 ноября на пост министра.