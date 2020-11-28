 

В Иране связали убийство физика со взрывами на ядерном объекте в Натанзе

28.11.2020, 19:02, Новости дня

Убийство в Тегеране иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было спланировано теми же людьми, что и взрывы на ядерном объекте в иранском Натанзе, сообщил официальный представитель организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

«Можно сказать, что за происшествием в Натанзе и последним событием стоят одни и те же силы. По всей видимости, есть в этом роль сионистского режима», – цитирует Камальванди РИА «Новости».

Фахризаде убили в пятницу. Очевидцы сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны. Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

В начале июля стало известно о нападении Израиля на строящийся объект на заводе по обогащению урана в Натанзе. Сообщалось о пожаре.



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