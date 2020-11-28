Сыновья Симоны Юнусовой не одобряют ее откровения в Сети

28.11.2020, 18:36, Разное

Симона Юнусова, мать репера Тимати, пояснила своим поклонникам личную историю. Она сообщила, что сыновья не одобряют ее решение быть откровенной с читателями.

Симона Юнусова на своей странице в Instagram поотвечала на вопросы подписчиков. Самым популярным из них оказался о еврейских традициях, так как родилась она в семье евреев. Когда решила выйти замуж за татарина – это обеспокоило родителей, невзирая на то, что Ильдар Юнусов был прекрасным мужчиной. Ее отец не был националистом, но в такой брак не очень верил в силу своего опыта, так как родители знают намного больше, нежели дети.

Уже позже мать Тимати узнает, что в их семье уже был межнациональный брак, в результате которого родился ее троюродный брат Тимур, в честь которого она и назвала своего сына. Родной язык ее близкие не знали и передали лишь рецепты еврейской кухни.

Симона Юнусова заявила, что сыновья просят ее не откровенничать в Сети, поэтому она напоминает поклонникам своей страницы хорошо думать, прежде чем подвергать критике ее пост, так как она пояснила личную историю.