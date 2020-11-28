 

“Наш край” провел акцию под апелляционным админсудом в Одессе, требуя пересмотра результатов выборов

28.11.2020, 18:24, Новости дня

28 ноября в Одессе активисты и кандидаты от партии “Наш край” провели акцию протеста под зданием Пятого апелляционного административного суда, требуя вынести справедливое решение по иску политической силы. Об этом сообщила пресс-служба “Нашего края”.

Партия добивается пересчета голосов на выборах в областной совет. По данным Одесского теризбиркома, “Наш край” набрал на выборах, состоявшихся 25 октября, 4,98% голосов избирателей и, таким образом, не преодолевает проходной барьер. Однако в партии заявляют о фальсификации результатов и “краже тысячи голосов”. Согласно параллельному подсчету “Нашего края”, за партию проголосовали 5,16% избирателей.

“В Одесской области творится беспредел. При реальном результате 5,16% у “Нашего края” оказалось 4,98%. Фактически украли тысячу голосов. Решение очень простое: возьмите и сравните протоколы. Это можно сделать, вытребовав оригиналы протоколов у Одесской областной территориальной избирательной комиссии”, – заявил нардеп из группы “Довіра” Борис Приходько.

В партии утверждают, что в фальсификации результатов заинтересованы “Оппозиционная платформа – За жизнь”, партии “За майбутнє”, “Слуга народа” и Партия Шария.

“В Одесской области оппозиция объединилась с коалицией против “Нашего края”. Они не хотят, чтобы “Наш край” был представлен в областном совете, потому что партия реально помогает людям, с людьми и ради людей. Если нас боятся, то мы идем верным путем”, – считает нардеп из группы “Довіра”, сопредседатель партии “Наш край” Сергей Шахов.

Местные выборы в Украине прошли 25 октября.

Одесский теризбирком объявил результаты выборов в облсовет 10 ноября. Согласно итоговому протоколу комиссии, в областной совет прошли семь партий: ОПЗЖ (26,81% голосов); “Слуга народа” (17,55%); “Доверяй делам” (11,8%), “Европейская солидарность” (10,37%), “За майбутнє”(10,01%), “Батьківщина” (6,84%), Партия Шария (5,09%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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