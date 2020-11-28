 

Ранение украинцев в Польше. В консульстве рассказали, что между студентами произошла драка

28.11.2020, 18:24, Новости дня

Состояние здоровья двоих граждан Украины – 19- и 21-летнего студентов, которых 27 ноября нашли в квартире в польском городе Жешув с тяжелыми травмами – удовлетворительное. Об этом изданию ZN.UA сообщили в Генеральном консульстве Украины в Люблине. 

Дипломаты рассказали, что между двумя украинцами произошла драка. СМИ писали, что пострадавшие снимали квартиру с третьим украинцем.

Полиция 27 ноября объявила в розыск гражданина Украины. Как сказано в релизе, опубликованном сегодня, утром он пришел в полицейский участок и был задержан. 

Травмы украинцы получили в результате применения опасного инструмента, сообщили в полиции. Ранее СМИ писали о ножевом ранении. Пока врачи не разрешают проводить следственные действия с раненными, сообщили в Генконсульстве.  

Дело находится на контроле дипломатов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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