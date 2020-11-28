Смерть Тесака вновь признали самоубийством

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28.11.2020, 18:08, Новости дня

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, и признал, что тот покончил с собой, сообщают СМИ.

Решение по отказу от возбуждения дела приняли 16 ноября, адвокаты и родственники Марцинкевича до сих пор не получили постановление об отказе и не ознакомлены с основаниями для решения, передает «Коммерсант».

Защита направила в Центральный райсуд Челябинска жалобу на действия следователя.

«Пока документов никаких не видели. Я не понимаю, в чем проблема, почему они не могут предоставить постановление об отказе, ознакомить нас», – сказал представитель семьи Марцинкевича Евгений Горошко.

Адвокат семьи Алексей Михальчик 16 октября сообщал, что региональные следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти Тесака. Позднее он заявил, что Следственное управление СК по Челябинской области решило отменить постановление об отказе о возбуждении уголовного дела о смерти националиста.

Напомним, неонацист Максим Марцинкевич умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщал, что осужденный оставил предсмертную записку. Следственный комитет по Челябинской области не видел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СК также сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни.



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