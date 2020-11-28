Дзюба получил травму паха в матче чемпионата России

28.11.2020, 18:08, Новости дня

Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба получил травму в матче 16-го тура российский футбольной Премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Форвард был заменен на 89-й минуте, футболист испытывал проблемы в области паха, пишет «Российская газета».

В субботнем матче Дзюба впервые за три последних тура вышел с капитанской повязкой, которой был лишен после скандального видео, утекшим в Сеть.

Напомним, интимное видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, занимается мастурбацией, появилось в Сети вечером 7 ноября. На фоне из телевизора был слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман. Позже главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов объявил о том, что Дзюба отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором.

Желая поддержать футболиста после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хештегом #ЯМЫДЗЮБА.