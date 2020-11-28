Посольство США ответило на обвинения в управлении Украиной

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28.11.2020, 18:08, Новости дня

Вашингтон не управляет внутренними делами Украины, подобные обвинения «не просто ошибочны, а переворачивают реальность с ног на голову», заявили в посольстве Соединенных Штатов в Киеве.

«Если говорить на самом деле о «внешнем управлении», то задайте вопрос: какая страна вторглась в Украину, посадила, переселила и замучила своих граждан и несет ответственность за войну, унесшую свыше 13 тыс. человек? Кто на Украине спонсирует постоянный поток судебных исков и дезинформации, направленные на дискредитацию демократически избранного украинского правительства и его реформ, которые нелегко дались?», – говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook ТВ-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Как отметили в американском диппредставительстве, как на самой Украине, так и за ее пределами есть силы, «стремящиеся остановить евроатлантическую интеграцию Украины и обогатитьcя за счет украинского народа». В сообщении посольства подчеркивается, что США переживают за украинский народ и те ценности, за которые страна «боролась на Майдане» и за которые украинцы «продолжают умирать в Донбассе».

Активисты партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) во вторник провели акцию у посольства США в Киеве, во время которой требовали от Вашингтона не вмешиваться в дела Украины, передает РИА «Новости».

Ранее в ОПЗЖ обвинили Запад в навязывании идеи вражды с Россией.

В октябре ОПЗЖ назвала вмешательство Вашингтона в вопрос закупки Киевом российской вакцины от коронавируса «Спутник V» «хамским образчиком внешнего управления США Украиной».



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