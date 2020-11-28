Мнение: Ненасильственное общение

28.11.2020, 18:02, Разное

Многие наверное слышали о ННО: ненасильственном общении (русская версия Marshall B. Rosenberg. Nonviolent Communication, ставшей популярной еще в конце прошлого века, а в нашей стране – в начале этого).

Если вы видели памятки на основе этой концепции, вы могли обратить внимание, что когда “насильственная” фраза заменяется на “ненасильственную” насилия получается еще больше.

Вместо приказного, но простого: “Убери свои грязные носки” автор ННО рекомендует сообщать человеку много разных подробностей: что он видит эти грязные носки, что он идентифицирует их хозяина, что эти грязные носки вызывают у него душевную боль и разочарование и так далее.

Вот по такой схеме из популярного в сети буклета:

Чтобы не искажать первоисточник, приведу цитату прямо из книги М. Розенберга “Ненасильственное общение”.

Он говорит, что для ННО вместо насильственного короткого высказывания надо подробно описать свое наблюдение, выразить свои чувства, затем сформулировать свою потребность и все это сделать вслух. А в довершение обратить к другому человеку просьбу.

Вот чем, например, сам автор предлагает заменить грубое материнское “Убери носки!”

“Например, мать может выразить три этих составляющих (1. Наблюдение, 2. Чувства, 3. Потребность), сказав своему сыну-подростку: «Феликс, когда я вижу два скатанных клубками грязных носка под журнальным столиком и еще три возле телевизора, я чувствую раздражение, потому что мне нужно больше порядка в комнатах, где все мы живем вместе». Затем она сразу же может добавить четвертую составляющую – ясно сформулированную просьбу: «Не мог бы ты отнести свои носки в свою комнату или в стиральную машину?» Эта четвертая составляющая относится к тому, какие действия другого человека могут обогатить нашу жизнь или сделать ее приятней”.

Почему этот метод и ему подобные обречены не просто на провал, обречены ужесточать конфликты и заводить отношения в тупик (и в абсурд), а главное снижать вашу значимость и самоуважение?

Потому что вместо уважения к чужой личности, чужим ресурсам (что и значит “разделение границ”) авторы призывают отжимать побольше внимания и навязывать свои представления, да еще подробно и нудно.

Фокус автора концепции не на том, как правильно разделить границы (определить права одного и права второго), а в том, как “ненасильственно” сформулировать свои чувства и помочь другому обогатить свою жизнь. Не его жизнь, а свою. Он так и пишет: “рассказать другому, какие его действия обогатят вашу жизнь или сделают ее приятней”. И “другой” – это не только мама или какой-то близкий человек, но и любой встречный.

Вот в истории с грязными носками имеет значение, на чьей территории эти грязные носки, а если на общей, то как делится эта общая территория, согласно иерархии, договору, вложениям, значимости или чему-то еще. Ничего другого значения не имеет. На своей территории или в своей красном поле любое обращение – и вежливая краткая просьба и даже грубоватое требование – будут в границах. На чужой территории или в черном поле – нет.

В предисловии к первому изданию рецензент восхищается, что автора (Розенберга) не интересовало, кто прав в конфликте, что он был уверен, что если обе стороны подробно расскажут друг другу о своих потребностях, конфликт иссякнет.

Вот это очень характерно для подобных концепций: Сокровище не сомневается, что тайная цель всех людей – сделать его счастливей и людям нужно просто помочь осознать эту цель и достичь ее.

Фокус Сокровищ на том, чтобы подробно и детально донести до другого свои хочу, не обращая никакого внимания на то, в границах ли такая просьба, то есть имеешь ли ты право на тот ресурс, о котором просишь.

На самом деле на ресурсы чужих людей у вас нет никаких прав.

В близких отношениях часть чужих ресурсов становятся общими и у вас появляется право на эти общие ресурсы.

Это правило красного поля в отношениях.

КП = СЗ + n(ОЗ)

Ваши права в общем поле определяет ваша значимость для человека плюс ваши вложения в общее поле.

Это значит, что ресурсы второго человека: его время, внимание, силы и даже его тело и имущество частично в вашем распоряжении, но лучше все-таки помнить, что это все ЕГО и в вашем распоряжении благодаря его симпатии и расположенности к вам. Например, можно подойти и просто обнять, имея высокую значимость, потому что право на тело человека в вашем красном поле (в отличие от чужого), но все-таки стоит учитывать и настроение близкого человека, то есть помнить, что его тело – условно ваше, а вообще-то его, и от эгоцентризма ваше красное поле может сократиться. Тоже самое касается всех физических и эмоциональных ресурсов человека и в какой-то мере материальных. В динамическом балансе все почти общее, но лучше помнить, чей вклад и следить за балансом вкладов и не наглеть.

Вот это и есть нормальное уважение к другому человеку.

Уважение к человеку – это уважение к его собственности, к его личному пространству, к его времени, к его спонтанному вниманию.

Это и значит – чуткость к чужим границам. Понимание, что другого нельзя взять и использовать для удовлетворения своих потребностей.

Только это.

А у адептов “ненасильственного общения” фокус не на границах, а на детализации и уточнении своего запроса. И очень часто, находясь всеми лаптями и ластами на чужой территории, они пытаются выражать свои чувства и формулировать свои потребности так, будто все территории в мире общие или даже принадлежат им.

Вчера в письме мы видели такое.

Вот там был диалог по принципам ННО и посмотрите, какие это щипцы и слив, насилие к подруге и унижение себя.

“Я: Для меня это совсем не игра. И когда ты говоришь, что с твоей стороны всё так же – ты обесцениваешь мои слова. С моей стороны не так. С моей так, что я озвучила предложение, на которое получила отказ. Для меня это важно, понимаешь”.

Скорее всего автор письма читала про то, что надо подробно сформулировать, что она видит, что чувствует, какова ее потребность. Но и без чтения все почти Сокровища уверены, что это важно, поэтому ННО им так хорошо всем заходит. Поэтому оно популярно. Сокровищам объясняют, как сформулировать свой запрос к другим людям и к Мирозданию, чтобы они могли его исполнить.

Подруга пытается отвязаться, хочет сделать это максимально деликатно, но автор хочет быть ненасильственной и поэтому насилует ее долго и тщательно.

“я: Я могу тебя не понимать, да. Прости, если я где-то слепа. У меня нет детей, бывшего мужа. Я понимаю, что у нас очень разные исходные данные. И я принимаю и уважаю все твои обстоятельства, внутренние и внешние

П: Спасибо. И это я тоже могу понять. Просто история с отношениями любовными, я не готова.

я: Для меня свидание – это не дорога в отношения, а возможность пообщаться не как друзья, чтобы понять, есть ли химия. Потому что сейчас я не понимаю. У меня до сих пор не возникало желания тебя поцеловать, а когда ты меня обнимаешь, я чувствую только дружеское тепло в себе без сексуального отклика. Тем не менее я нахожу тебя очень красивой, сексуальной и интересной в целом, поэтому сама идея меня волнует. Вот так без метафор. Я про отношения никогда ничего не говорила

П: Понятно. Мне неизвестен формат свиданий, никогда не практиковала.”

Обычно такие ненасильственные разборки затягиваются на часы или недели, пока насилуемая сторона не взвоет от ненасилия.

Выражать свои чувства и формулировать свои потребности можно, когда вторая сторона интересуется этим, когда это в границах, но лучше всего свои потребности удовлетворять самому или в каком-то общем деле, которое одновременно удовлетворяет и потребности человека тоже. Это и будет настоящим ненасилием, то есть уважением к другому.

Но ненасилием уважение лучше не называть.

И лучше видеть сливы, навязчивость и липкость, а не насилие над другими. Это действительно бывает насилием, когда речь о близком человеке, которому обидно видеть ваше унижение, неприятно вам отказывать и отделять свою территорию от общей. Но чаще всего в неуважительном общении если вы кого-то и ущемляете, то себя.

Это очень важно понимать, и вот почему.

Если вы думаете, что нарушая границы, вы насилуете других, вы надеваете корону. Вам кажется, что вы сильней, можете быть насильником, а можете дарить свет. И дальше вы начинаете проявлять “эмпатию”, так и не сняв корону и не поняв, что никого вы насиловать не можете, кроме себя.

Именно в этом – главное заблуждение авторов ННО, и основного, и последователей. На протяжении всей книги Розенберг повторяет, что людям надо учиться сопереживать и дарить друг другу свет, но вместо сопереживания приводит примеры слияния границ с равнодушием к чужой воле и чужому личному пространству. Не хватает уважения к людям из-за короны.

Вот что он пишет перед формулировкой правил ННО, которые я процитировала выше.

“Чтобы дойти до взаимного желания давать от всего сердца, мы направляем свет своего сознания на четыре области – которые известны также как четыре составляющих модели ненасильственного общения.

Прежде всего, мы наблюдаем за происходящим на самом деле: какие из наблюдаемых нами слов и действий других людей обогащают или не обогащают нашу жизнь? Задача в том, чтобы уметь высказать это наблюдение, не вдаваясь ни в оценки, ни в осуждение, – просто сказать, какие действия других людей нам нравятся или не нравятся.

Задача в том, чтобы уметь высказать это наблюдение, не вдаваясь ни в оценки, ни в осуждение, – просто обнаружить и описать факты, которые видим. Затем мы говорим о том, какие чувства испытываем, когда видим это действие «мы задеты, напуганы, веселы, удивлены, раздражены? И наконец, мы говорим о том, какие наши потребности связаны с чувствами, которые мы испытываем. Осознание этих трех составляющих присутствует, когда мы используем ННО, чтобы ясно и честно выразить, кто мы такие. Четвертая составляющая относится к тому, какие действия другого человека могут обогатить нашу жизнь или сделать ее приятнее”

Даже для рефлексии молча это слишком, а Сокровища вываливают все это вслух.

Оно уверено, что это называется “давать от всего сердца”.

Оно искренне уверено, что фокус на себе – это и есть “свет сознания”.

Главное говорить это всем добрым голосом, с улыбкой и очень подробно описывать.

Возьмите, друзья, схемы из ННО-буклета на картинке выше и попробуйте описать, как обычная фраза в границах или почти может превратиться в слив и вынос мозга, если переформулировать ее, согласно правилам ННО.