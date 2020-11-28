Мнение: Немножечко про 3,14радосов: все что вы хотели спросить про гомосеков, но стеснялись!

28.11.2020, 17:58, Разное

Простите, друзья, давно не писал – дело даже не во времени, вдохновения не было. Достали дебилы, которым ни одними успехами не угодишь. Достали якобы критики, которым нужна якобы объективность. Даже Трамп, чмо старое, достал – у него все шансы были, плюс путевка в Ростов, а он слил. В лучшем случае, чуть позже, у него возраст – склеит ласты. Но тут – не могу вам не рассказать про педерастов. Итак, цитирую, скринить лень, ссылки даю. Все что вы хотели спросить про гомосеков, но стеснялись!

В за сутки выявлены рекордные 27 543 заразившихся коронавирусом!!!! https://www.newsru.com/russia/27nov2020/almost_equal.html

Впервые выявили за сутки более 200 тысяч заражений коронавирусом — https://lenta.ru/news/2020/11/28/200k_in_the_us/

Угадайте с одного раза, ладно я ссылки дам таким образом специально – 3,14сов, 3,14расинов? Конечно, первое место получает годющник товарища Гусинского! Говно – должно быть говном, а то иначе не заработать лишний шекель!

И вы заметили, как замолчали поклонники США? Вот как отрезало! Только говнозаголовки гавносмей – потому что фактов и раньше было кисло, а теперь – даже лента-вру чота сбоит.

Я не знаю среднего Джо из Техаса – но я знаю, что страна у него дерьмо, власти продажное дерьмо и несут они – просто лютое дерьмо. Переименовать США уже не поможет, но планета должна знать – в какое дерьмо мы все поверили в 90-х.

Не могу не уточнить, привет Григорию Явлинскому.

Счастья вам.