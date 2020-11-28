 

Мнение: Немножечко про 3,14радосов: все что вы хотели спросить про гомосеков, но стеснялись!

28.11.2020, 17:58, Разное

Простите, друзья, давно не писал – дело даже не во времени, вдохновения не было. Достали дебилы, которым ни одними успехами не угодишь. Достали якобы критики, которым нужна якобы объективность. Даже Трамп, чмо старое, достал – у него все шансы были, плюс путевка в Ростов, а он слил. В лучшем случае, чуть позже, у него возраст – склеит ласты. Но тут – не могу вам не рассказать про педерастов. Итак, цитирую, скринить лень, ссылки даю. Все что вы хотели спросить про гомосеков, но стеснялись!

В за сутки выявлены рекордные 27 543 заразившихся коронавирусом!!!! https://www.newsru.com/russia/27nov2020/almost_equal.html

Впервые выявили за сутки более 200 тысяч заражений коронавирусом — https://lenta.ru/news/2020/11/28/200k_in_the_us/

Угадайте с одного раза, ладно я ссылки дам таким образом специально – 3,14сов, 3,14расинов? Конечно, первое место получает годющник товарища Гусинского! Говно – должно быть говном, а то иначе не заработать лишний шекель!

И вы заметили, как замолчали поклонники США? Вот как отрезало! Только говнозаголовки гавносмей – потому что фактов и раньше было кисло, а теперь – даже лента-вру чота сбоит.

Я не знаю среднего Джо из Техаса – но я знаю, что страна у него дерьмо, власти продажное дерьмо и несут они – просто лютое дерьмо. Переименовать США уже не поможет, но планета должна знать – в какое дерьмо мы все поверили в 90-х.

Не могу не уточнить, привет Григорию Явлинскому.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Мнение: Шанс (для Тихановской)

30.07 / Зарплаты участников и ведущих «Дома-2» упали в два раза

24.10 / Мнение: Норд-Ост

02.11 / Карманник из Подмосковья ограбил в столице артиста балета Большого театра

03.07 / Самые захватывающие литературные сериалы этого лета

18.09 / В США умер автор “Фореста Гампа”

30.09 / Трампа назвали “щенком Путина” во время предвыборных дебатов: Продолжай тявкать

30.06 / Империя и провинция

05.08 / “Померила мерой шпагата”: Волочкова повторила трюк Ван Дамма на автожирах

09.10 / Названы продукты, от которых нужно отказаться в пандемию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска