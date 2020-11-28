Мнение: Охота на «лохушек»

28.11.2020, 17:54, Разное

Лукашенко посетил «красную зону» больницы и пообщался с пациентами.

В этот же день Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров.

Так и сказал Лукашенко: «Недавно мы перехватили конференцию вот этих «лохушек» – Тихановской, всех этих беглых – они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю».

А меня поразил пораженный Лукашенко. И то, что он назвал Тихановскую и ее соратниц «лохушками».

Дело в том, что лох – это простачок, позволяющий себя обманывать, потенциальная жертва мошенника. И если называть вещи своими именами, похоже, в системе координат Лукашенко лохи – это граждане Беларуси, благодаря безропотности и доверчивости которых Лукашенко уже 26 лет рулит страной. Но граждане Беларуси, видимо, начали прозревать, и не хотят, чтобы Лукашенко и его окружение держали их за лохов. Вот и протестуют уже четвертый месяц.

А Тихановская – не оппозиционер, она символ протеста, потому что на выборах президента Беларуси люди голосовали не за нее, люди голосовали против Лукашенко. Это же очевидно. И назвав Тихановскую лохушкой, Лукащенко де-факто проговорился, что он поражен тем, что люди не хотят быть лохами….

Фотография отсюда