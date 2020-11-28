Дмитрий Рогозин рассказал о преимуществе Роскосмоса над NASA

28.11.2020, 17:42, Разное

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, в чем именно заключается преимущество государственной корпорации над NASA. Он заявил, что компания осуществляет широкий спектр деятельности в отличие от американского ведомства.

Многие привыкли, что Роскосмос занимается гражданским освоением космоса. Однако в задачи компании входит еще и производство стратегической ракетной техники. Этой информацией Дмитрий Рогозин поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

Публикацию государственный деятель сопроводил фотографиями испытаний баллистических ракет. Кроме того, проведены испытания авиакомплекса, похожего на «Кинжал», пишет портал «Политэксперт».

Недавно Рогозин призвал не списывать со счетов МКС. Он заявил, что пока говорить о завершении ее работы рано.