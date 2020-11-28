 

Дмитрий Рогозин рассказал о преимуществе Роскосмоса над NASA

28.11.2020, 17:42, Разное

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, в чем именно заключается преимущество государственной корпорации над NASA. Он заявил, что компания осуществляет широкий спектр деятельности в отличие от американского ведомства.
Многие привыкли, что Роскосмос занимается гражданским освоением космоса. Однако в задачи компании входит еще и производство стратегической ракетной техники. Этой информацией Дмитрий Рогозин поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

Публикацию государственный деятель сопроводил фотографиями испытаний баллистических ракет. Кроме того, проведены испытания авиакомплекса, похожего на «Кинжал», пишет портал «Политэксперт».

Недавно Рогозин призвал не списывать со счетов МКС. Он заявил, что пока говорить о завершении ее работы рано.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Лолита Милявская пожаловалась на высокие тарифы ЖКХ

04.08 / Евротур: 5 фильмов для киноотпуска с Джудом Лоу, Кейт Хадсон и Грейс Келли

13.10 / Из-за шокирующей внешности Успенскую сравнили с мумией из воска

30.07 / Изыми, Сатана!

11.09 / Коварство и любовь: тайны Chlamydia trachomatis

10.11 / Скандалы: Молдавские схемы «национального достояния»

15.09 / В России закрылся последний завод по ручной очистке семечек

20.09 / Русскоязычные СМИ Азербайджана

28.11 / Мнение: Борьба в Германии против ковидобесов: взгляд изнутри

25.07 / Сталин о Гитлере и Германии, Гитлер о Сталине и России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска