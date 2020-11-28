Медики рассказали, на что может указывать сильная тяга к чесноку

28.11.2020, 17:42, Разное

Сильная тяга к определенному продукту способна указывать на появление проблем со здоровьем. Медики рассказали о том, что желание съесть чеснок может быть сигналом наличия в организме паразитов.

Медики подчеркивают: часто возникают случаи, когда человеку очень хочется съесть сладости или другие продукты. Тяга к чесноку может возникнуть у людей, ранее не любивших этот продукт. Это может быть сигналом пищеварительной системы о необходимости употребления веществ, помогающих избавиться от паразитов.

Именно чеснок способствует выработке желчи и желудочного сока, а для паразитов такая среда является неблагоприятной, из-за чего они стремятся покинуть ее. В то же время желание съесть чеснок может появиться из-за стрессового состояния, когда организм просит острой пищи, стимулирующей выработку эндорфина и оказывающей положительное влияние на состояние нервной системы.