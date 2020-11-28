«Будем разбираться»: Адвокат Риты Дакоты сообщила о незаконном распространении личных данных вокалистки

28.11.2020, 17:42, Разное

Жанна Маргулис, адвокат Риты Дакоты, пояснила о том, что вокалистка приняла решение открыть разбирательство из-за рассылки ее личных данных. С её слов, кто-то из соседей певицы передал третьим лицам ее домашний адрес.

Рита Дакота на своей странице в Instagram в режиме Stories продемонстрировала скриншоты переписок с чужими людьми, заявляющими, что они нагрянут к ней домой. Вокалистка также сообщила, что после данных с ее адресом ей поступили сообщения с угрозами. До сих пор не известно, кто разместил эту информацию в Сети, но планируется узнать, кто передал её третьим лицам. Рита Дакота спросила поклонников, можно ли ей обратиться в суд.

Адвокат артистки объясняет, что подобные обстоятельства часто появляются из-за инцидентов с соседями. Она напоминает: законом запрещены сбор, хранение и передача личных данных без согласия человека. Теперь же возникла травля Риты Дакоты в Сети. Сама артистка пока не комментирует возможность обращения в суд, но из-за преследований ей пришлось закрыть комментарии под постами.