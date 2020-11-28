 

В RAID: Shadow Legends появится платная функция позволяющая не заходить в игру

28.11.2020, 17:37, Разное

На днях компания Plarium анонсировала новое дополнение к своей мобильной игре RAID: Shadow Legend. Кроме обновлений баланса и исправления ошибок, разработчики добавили в приложение новую платную премиум функцию AFK Farm. Нововведение позволит игрокам за 2000 рублей в месяц получать ежедневные и еженедельные бонусы, а также прокачивать своих героев без захода в игру.

«Весь игровой процесс полностью сохраняется: кампания будет проходиться, герои будут повышать свой уровень, а ежедневные и еженедельные задачи будут выполняться сами. Вы можете даже удалить приложение, а прогресс не остановится. Мы ценим время наших игроков и стараемся создать условия для всех, даже для тех, кто в силу своей занятости, не может заходить в игру», — рассказал руководитель Тель-Авивской студии Plarium Бибрас Шломо.

Доступ к AFK Farm получат все пользователи, достигшие 10 уровня. При удачном внедрении новшества разработчики обещают дополнить подобными режимами другие свои игры, такие как Vikings: War of Clans, Throne: Kingdom at War и прочие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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