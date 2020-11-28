 

Верховный лидер Ирана призвал отомстить за убийство “отца иранской бомбы”

28.11.2020, 17:30, Новости дня

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи потребовал найти и наказать виновных в убийстве ведущего физика-ядерщика страны Мохсена Фахризаде. Об этом говорится в заявлении Хаменеи, опубликованном 28 ноября на его официальном сайте.

“Должностные лица страны должны серьезно учесть в своих решениях два основных вопроса: первое – расследовать это преступление и однозначно наказать виновников и заказчиков, второе – взять на контроль научные и технические разработки мученика во всех сферах, в которых он работал. Я выражаю соболезнование в связи с этой утратой его семье, научному обществу страны, его коллегам и ученикам в разных сферах”, – подчеркнул аятолла.

Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Корпуса стражей исламской революции. По данным Совета Безопасности ООН, погибший был старшим научным сотрудником министерства обороны Ирана и вооруженных сил страны.

Как пишет The Wall Street Journal, Фахризаде называли “отцом иранской бомбы” и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером – создателем первой атомной бомбы.

Он погиб вечером 27 ноября в результате нападения неизвестных в пригороде Тегерана. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявлял, что к убийству может быть причастен Израиль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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