Главред “Фактов” Швец: В темноте я поднял свой блокнот и ручку и заорал: “Лежать, суки! Сейчас всех постреляю!” Они – мордой вниз. У меня руки трясутся

28.11.2020, 17:30, Новости дня

Основатель и главный редактор газеты и интернет-издания “Факты” Александр Швец во время работы в газете “Вечерний Киев”, примерно в 1983–1984 годах принимал участие в задержании преступников.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону Швец рассказал, что недавно генерал-лейтенант милиции, бывший начальник Главного управления МВД Киева Николай Поддубный поздравил его с Днем сотрудника уголовного розыска.

“Я говорю: “Олегович, я тут при чем?” Он говорит: “Но я же все помню. Как мы с тобой задерживали бандитов”. Когда я был… Сейчас это бы называлось “криминальным репортером” или еще каким-то. И мы ночью поехали на задержание в Голосеевском парке группы особо опасных вооруженных преступников. И когда Олегович дал команду всем… Автоматчики-милиционеры из уголовного розыска. Там реальная перестрелка была. Они бросились на задержание. А он мне сказал: “Так, Саша, оставайся в автобусе. Мы сюда будем загонять этих задержанных”. Они загоняли и укладывали их в проходе штабелями. Они уложили – и побежали дальше. И оставили меня одного с бандитами. И я смотрю: в полутьме эти урки начинают поднимать голову и осматриваться, кто здесь их охраняет. Олегович говорит: “У тебя диктофон, ты там…” Тогда диктофонов ни у кого не было. У меня был блокнот и ручка. И я в темноте поднял этот блокнот и ручку и заорал: “Лежать, суки! Сейчас всех постреляю!” Они – мордой вниз. У меня руки трясутся. Я вообще не представлял, что это такое”, – рассказал журналист.

По словам Швеца, после этого он попросил пойти с оперативниками, чтобы “ощутить азарт задержания”.

“И мы бежали вместе с сержантом, и я смотрю – он вскрикнул, обмяк – и упал. И все побежали дальше. Я подхватил его – и потащил к тому же автобусу. И смотрю – он закрывает руками живот. Я выскочил, начал останавливать машины, чтобы остановить хоть какую-то машину. “У меня раненый”. Кто-то остановился. Мы поехали в 10-ю больницу на Голосеевской площади. И я с ним поехал. Потому что врачи говорят: “Это ваш сотрудник?” Я говорю: “Наш сотрудник, да”. Я журналист. Он в милицейской форме. И руками держит. Я смотрю – кровь течет. Когда они его положили на каталку и сказали “уберите руки”, наверное, я страшнее ничего не видел в жизни. Потому что там все вывалилось”, – сказал он.

Журналист уточнил, что правоохранитель выжил.

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Швецу 65 лет. В газете “Вечерний Киев” он работал 10 лет. В 1992–1994 годах был главредом газеты “Киевские ведомости”, затем еще три года – главным редактором “Всеукраинских ведомостей”.

В 1997 году основал ежедневную газету “Факты и комментарии” (“Факты”), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018 году “Факты” начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания EastOne Group Виктора Пинчука, но потом бизнесмен решил продать издание и Швец выкупил газету.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube