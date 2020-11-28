Евросоюз осудил убийство иранского физика-ядерщика

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28.11.2020, 17:30, Новости дня

Европейский союз осудил убийство ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 28 ноября на сайте Европейской службы внешних связей.

Брюссель подчеркнул, что убийство Фахризаде – “это преступное деяние, которое противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС”.

“Высокий представитель [ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель] выражает соболезнования членам семей погибших и желает скорейшего выздоровления всем другим лицам, которые могли быть ранены. В это нестабильное время для всех сторон как никогда важно сохранять спокойствие и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации, которая не может быть в чьих-либо интересах”, – сказано в заявлении.

Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Корпуса стражей исламской революции. По данным Совета Безопасности ООН, погибший был старшим научным сотрудником министерства обороны Ирана и вооруженных сил страны.

Как пишет The Wall Street Journal, Фахризаде называли “отцом иранской бомбы” и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером – создателем первой атомной бомбы.

Он погиб вечером 27 ноября в результате нападения неизвестных в пригороде Тегерана. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявлял, что к убийству может быть причастен Израиль. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал “расследовать это преступление и однозначно наказать виновников и заказчиков” убийства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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