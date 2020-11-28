Google Play позволит быстро и просто доставлять обновления Android на смартфоны

28.11.2020, 17:24, Новости дня

Глобальный поисковик начнет использовать свой сервис Google Play для доставки пакетов обновления на мобильные устройства с ОС Android 12. Специально для такой работы была создана система Project Mainline, при помощи которой процесс обновления самых важных компонентов ПО станет более быстрым.

Как поясняет разработчик, сложности со скачиванием патчей часто приводят к тому, что пользователи прерывают или вовсе пытаются отказаться от обновлений.

Однако в этом случае устройства начинают работать хуже, создавая ненужные проблемы своим хозяевам. Особенно важно, чтобы вовремя происходили обновления систем безопасности, настаивают специалисты. Это позволит смартфонам служить дольше.