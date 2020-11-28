Новый iPhone 13 может выйти без разъема для зарядного устройства

28.11.2020, 17:24, Новости дня

Как сообщает инсайдерский источник, в линейке новых iPhone 13 будут выпущены смартфоны, в корпусе которых не предусмотрен разъем для зарядного устройства. Как минимум, компания выпустит одну модель смартфона с такой конструкцией. Но не исключено, что их будет больше.

Очевидно, эпоха проводных зарядных устройств заканчивается, отмечает известный специалист по электронике Джон Проссер. Технологии беспроводной зарядки достигли определенного уровня совершенства. Таким образом, в будущем с проводами уже никто не захочет возиться.

Кроме того, Проссер сообщил, что в новой тринадцатой линейке «Айфонов» будут установлены дисплеи с частотой обновления картинки 120 Гц. Это обеспечит высокое качество изображения.