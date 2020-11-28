 

При подрыве машины на мине в Карабахе погибли четыре человека

28.11.2020, 17:14, Новости дня

В Нагорном Карабахе на противотанковой мине подорвался автомобиль, погибли четыре человека, сообщила генпрокуратура Азербайджана.

«28 ноября в 15.20 (14.20 мск) граждане Азербайджанской погибли на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, по предварительной версии, подорвавшись на противотанковой мине в автомобиле марки Toyota», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура возбудила уголовное дело, проведение следствия поручено следственному управлению генпрокуратуры Азербайджана.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны.



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