Судно-трубоукладчик «Северного потока – 2» встало неподалеку от Куршской косы

28.11.2020, 17:14, Новости дня

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» встало на рейде в водах в Калининградской области, неподалеку от Куршской косы, об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

На данный момент статус судна – ограниченная маневренность, передает ТАСС со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

Экономист Константин Симонов в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснял, что «Академик Черский» покинул район строительства трубопровода «Северный поток – 2», так как закрылось окно возможностей для достройки газопровода, а на Балтике начался сезон штормов.

«Академик Черский» 26 ноября вышел из немецкого порта Мукран и взял курс на Калининград.

21 июля Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». В Госдепартаменте США уведомили, что американские санкции распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. 6 ноября правительство Германии в ходе встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента Соединенных Штатов и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода. В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку газопровода.