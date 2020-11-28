 

Мнение: Кому интересен долг Молдовы Газпрому?

28.11.2020, 17:00, Разное

Признаюсь, не ожидал, что текст о том, как образовался долг Молдовы «Газпрому» в 7 миллиардов долларов, и почему новый президент Майя Санду говорит, что Молдова не признает этот долг, заинтересует более ста тысяч читателей, и текст попадет в ТОП «Новой».

Или все эти более  ста тысяч читателей –  жители Молдовы да сотрудники Газпрома?

Кому еще могут быть интересны долги Молдовы Газпрому?

На снимке: Игорь Додон, остающийся президентом Молдовы до инаугурации Майи Санду, и глава «Газпрома» Алексей Миллер, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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