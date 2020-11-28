Мнение: Кому интересен долг Молдовы Газпрому?
28.11.2020, 17:00, Разное
Признаюсь, не ожидал, что текст о том, как образовался долг Молдовы «Газпрому» в 7 миллиардов долларов, и почему новый президент Майя Санду говорит, что Молдова не признает этот долг, заинтересует более ста тысяч читателей, и текст попадет в ТОП «Новой».
Или все эти более ста тысяч читателей – жители Молдовы да сотрудники Газпрома?
Кому еще могут быть интересны долги Молдовы Газпрому?
На снимке: Игорь Додон, остающийся президентом Молдовы до инаугурации Майи Санду, и глава «Газпрома» Алексей Миллер, фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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