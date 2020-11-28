 

Мнение: Неслучайный социализм Фиделя Кастро

28.11.2020, 16:54, Разное

Об обусловленности победы Фиделя Кастро и уходе от лозунгов к построению кубинской версии социализма на практике.

Аннотация:

1 января 1959 года Кубинская революция победила как политическая, но уже в 1961 году приобрела характер социальной.
Достаточно часто переход Фиделя Кастро к социализму объясняют конъюнктурными соображениями. Подобные утверждения представляются легковесными и недостаточными, поскольку процессы, принципиально изменившие кубинское общество, начались задолго до победы Движения 26 июля.
Противоречия кубинского капитализма, который к 20-м годам прошлого столетия слился с капитализмом североамериканским, привели к десятилетиям борьбы угнетенных классов. В 30-е – 40-е гг. и даже при военной диктатуре Кубу сотрясали крупные забастовки, в ходе которых все более настойчиво выдвигались политические требования, которые господствующий класс удовлетворить не мог.

Рабочая борьба продолжилась и после победы над режимом Батисты. Захваты предприятий и сельскохозяйственных земель продолжались вопреки проводимой новой властью осторожной политике. Крупнейшие левые партии не считали, что кубинская революция изменит свою сущность. Например, в августе 1960 года один из лидеров Народной Социалистической Партии Блас Рока отвергал возможность перехода к социализму в обозримом будущем.
Фидель Кастро и его соратники по партизанской войне оказались радикальнее «профессиональных коммунистов» и начали социалистические преобразования на практике.
В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают причины превращения буржуазно-демократического переворота в социалистическую революцию, основные принципы социалистического мировоззрения Фиделя Кастро.

Можно отметить, что система построенная Кастро оказалась весьма устойчивой – она пережила и Холодную войну, и распад Советского Блока, и десятилетия санкций, и даже смерть самого Кастро.
Сам же приход к власти Кастро конечно не был случайным – он являлся частью общемирового антиколониального движения. Просто в отличие от ряда других социалистических лидеров того периода, Кастро после победы, смог и в теорию и в практику, что обеспечило долгосрочность кубинского социалистического проекта. Разумеется, не без помощи СССР, который обеспечил силовой протекторат, который дал время кубинскому социализму для того, чтобы окрепнуть и укорениться.

Источник: Colonel Cassad



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