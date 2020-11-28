 

Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу

28.11.2020, 16:50, Разное

Александр Лукашенко всегда славился своей изворотливостью. События, произошедшие после президентских выборов в августе 2020 года, кардинально изменили ситуацию на непродолжительный срок.

Александр Григорьевич стал использовать условный Запад в качестве врага Белоруссии, чтобы сплотить свой электорат. При этом Батька вел активные переговоры с российской стороной, называя Владимира Путина старшим братом.

В настоящее время последний диктатор Европы обрел больше уверенности в своих силах и готов вернуться к проверенной политике многовекторности. Авторы телеграм-канала “Незыгарь”, который многие связывают с Кремлем, выразили мнение о том, что Лукашенко своими действиями “троллит” Москву.

В качестве примера они назвали поездку белорусского президента в “красную зону” ковидного госпиталя. Эксперты считают, что это своего рода ответ на привет от Владимира Владимировича, который передал Сергей Лавров.

Таким образом, политологи сделали вывод, что Лукашенко демонстрирует свой политический вес, с которым он не планирует расставаться. Теперь Батька повернется к Западу и снова начнет сотрудничать с европейскими партнерами, резюмировали авторы “Незыгаря”.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Верховный суд не стал рассматривать иск кандидатов в депутаты об отмене трехдневного голосования

11.08 / ЦИК Белоруссии пригрозил повышать результаты Лукашенко, пока протесты не прекратятся

10.09 / Российская порнозвезда находилась на грани смерти во время операции по липосакции

08.11 / Мнение: Оборона Шуши

23.08 / Калашникова призвала молиться за теряющего слух Корчевникова

25.06 / В России появился новый памятник Сталину

25.09 / Похудевшая Селена Гомес показала шрам после пересадки почки

22.10 / Загруженность московских дорог достигла 9 баллов

06.08 / Медведев признал необходимость считаться c хабаровчанами

22.09 / Шура разгневал зрителей после появления пьяным на шоу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска