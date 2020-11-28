Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу

28.11.2020, 16:50, Разное

Александр Лукашенко всегда славился своей изворотливостью. События, произошедшие после президентских выборов в августе 2020 года, кардинально изменили ситуацию на непродолжительный срок.

Александр Григорьевич стал использовать условный Запад в качестве врага Белоруссии, чтобы сплотить свой электорат. При этом Батька вел активные переговоры с российской стороной, называя Владимира Путина старшим братом.

В настоящее время последний диктатор Европы обрел больше уверенности в своих силах и готов вернуться к проверенной политике многовекторности. Авторы телеграм-канала “Незыгарь”, который многие связывают с Кремлем, выразили мнение о том, что Лукашенко своими действиями “троллит” Москву.

В качестве примера они назвали поездку белорусского президента в “красную зону” ковидного госпиталя. Эксперты считают, что это своего рода ответ на привет от Владимира Владимировича, который передал Сергей Лавров.

Таким образом, политологи сделали вывод, что Лукашенко демонстрирует свой политический вес, с которым он не планирует расставаться. Теперь Батька повернется к Западу и снова начнет сотрудничать с европейскими партнерами, резюмировали авторы “Незыгаря”.