Врач-диетолог назвала главные правила выбора продуктов

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28.11.2020, 16:48, Разное

Врач-диетолог Наталья Пугачева пояснила о главных правилах здорового питания. Специалист подчеркивает, еда должна быть разнообразной, поэтому не стоит выбирать лишь один-два сорта ни в одной из групп продуктов.
Наталья Пугачева отмечает, необходимо употреблять все виды круп, овощей и фруктов. Особое внимание специалист уделила ягодам, в которых содержится большое количество витаминов и полифенольных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Их можно есть в свежем или замороженном виде, добавляя в каши или напитки, однако не следует долго варить и лучше заливать горячей водой, а не кипятком. Также необходимо употреблять разные виды орехов и семечек, жирные и нежирные сорта рыбы, красное и белое мясо и бобовые. Диетолог рекомендует выбирать простые продукты, которые нужно готовить, или сборные блюда с минимальным количеством ингредиентов. Рацион должен быть богат пищевыми волокнами, особое внимание следует уделить овощам, фруктам, злакам, бобовым, а также кисломолочным продуктам. При этом важно учитывать количество масла и холестерина, выбирая продукты с нормальной жирностью. В субпродуктах, сале, яйцах и сырах содержится много холестерина, поэтому следует их употреблять в ограниченных количествах.

Важную роль в рационе играют напитки и специи, обладающие антиоксидантными свойствами. Среди них кофе, какао, чай, перец, имбирь, куркума и другие пряные травы. С их помощью можно не только разнообразить вкус еды, но и укрепить иммунитет.



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